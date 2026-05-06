Lluvias y tormentas. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

Gran parte del país se encuentra bajo alerta meteorológica este miércoles 6, con alertas de nivel amarillo y naranja que abarcan distintas regiones, especialmente el centro y norte de la Argentina.

Según el mapa del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las áreas más comprometidas se concentran en provincias del centro-este, donde rige alerta naranja, lo que implica fenómenos meteorológicos peligrosos, con capacidad de provocar daños y afectar actividades cotidianas. En estas zonas se esperan tormentas intensas, ráfagas fuertes, abundante caída de agua en cortos períodos y posible granizo.

Mapa de alertas del SMN. Foto: SMN

En tanto, una amplia franja del territorio nacional está bajo alerta amarilla, que indica eventos con potencial de daño, aunque de menor intensidad. Estas condiciones alcanzan a sectores de la región pampeana, el litoral y parte del norte argentino, donde también podrían registrarse lluvias persistentes y vientos moderados a fuertes.

Hacia el sur del país, en la Patagonia, las condiciones se presentan más estables, sin alertas significativas en la mayor parte de la región.

El pronóstico anticipa que la inestabilidad podría extenderse en los próximos días, con variaciones en la intensidad y el desplazamiento de los fenómenos hacia otras zonas.

Baja la temperatura después de las lluvias

Según lo mostrado en el pronóstico del SMN, después de las tormentas se vendrá un descenso de la temperatura, el cual está directamente ligado al recambio de masa de aire que se produce tras el paso del frente lluvioso. Una vez finalizadas las precipitaciones más intensas, la atmósfera comienza a ser dominada por aire más frío y seco, provocando una caída progresiva de las marcas térmicas.

Además, la persistencia de nubosidad y la disminución de la radiación solar limitan la recuperación térmica durante el día. El resultado es un ambiente más fresco, húmedo y con sensación térmica baja, reforzando la percepción de un cambio de estación más abrupto de lo habitual.

Frío y lluvia en el AMBA. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Pronóstico extendido en CABA

Miércoles 6:

Máxima 23° / Mínima 19°. Jornada inestable con lluvias y tormentas durante gran parte del día. Probabilidad de precipitación entre 40% y 70%. Viento moderado.

Jueves 7:

Máxima 20° / Mínima 16°. Continúan las lluvias, con mejoras temporales. Probabilidad de precipitación entre 40% y 70% en la primera mitad del día, bajando hacia la noche.

Viernes 8:

Máxima 14° / Mínima 8°. Descenso marcado de temperatura. Cielo mayormente nublado y ventoso, con baja probabilidad de lluvias (10% a 40%).

Sábado 9:

Máxima 14° / Mínima 9°. Persisten las condiciones ventosas, cielo nublado a parcialmente nublado. Baja probabilidad de precipitaciones.

Domingo 10:

Máxima 16° / Mínima 7°. Mejora el tiempo. Día estable, con cielo despejado o algo nublado, sin lluvias.

Clima en CABA. Foto: SMN.

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