Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
jueves, 21 de mayo de 2026, 06:30
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Esteros del Iberá. Foto: Gentileza Turismo Corrientes.
Esteros del Iberá. Foto: Gentileza Turismo Corrientes.

¿Cómo estará el tiempo hoy en Corrientes? Para este 21 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 18° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 21 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Corrientes

Mañana
Nubes y claros
11°
Viento
Sureste 9 - 20 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
17°
Viento
Sureste 12 - 24 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
12°
Viento
Sureste 13 - 26 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Corrientes se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 13 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.

Máxima: 18°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:32
Puesta del sol18:11
Horas de luz10h 39m
Fase lunarCreciente
Iluminación30%

Radar meteorológico – Corrientes

¿Cómo estará el tiempo hoy en Corrientes?

Para este 21 de mayo de 2026, el pronóstico en Corrientes indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?

El sol sale hoy en Corrientes a las 07:32 y se pone a las 18:11, dando aproximadamente 10h 39m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?

El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Corrientes?

El pronóstico para hoy en Corrientes indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?

Para este 21 de mayo de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 13 - 27 km/h.

Ubicación de Corrientes

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Sur 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros
02:00 11° 11° Sur 5 - 10 km/h 0% Nubes y claros
03:00 11° 11° Sur 4 - 9 km/h 0% Nubes y claros
04:00 10° 10° Sur 5 - 8 km/h 0% Nubes y claros
05:00 10° 10° Sur 5 - 9 km/h 0% Nubes y claros
06:00 10° 10° Sur 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros
07:00 10° Sur 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Sureste 8 - 16 km/h 0% Nubes y claros
09:00 11° 11° Sureste 9 - 20 km/h 0% Nubes y claros
10:00 12° 12° Sureste 8 - 20 km/h 0% Nubes y claros
11:00 14° 14° Sureste 9 - 22 km/h 0% Nubes y claros
12:00 16° 16° Sureste 9 - 24 km/h 0% Nubes y claros
13:00 17° 17° Sureste 10 - 25 km/h 0% Nubes y claros
14:00 17° 17° Sureste 11 - 27 km/h 0% Nubes y claros
15:00 17° 17° Sureste 11 - 27 km/h 0% Soleado
16:00 17° 17° Sureste 11 - 25 km/h 0% Nubes y claros
17:00 17° 17° Sureste 12 - 24 km/h 0% Nubes y claros
18:00 15° 15° Sureste 9 - 23 km/h 0% Soleado
19:00 14° 14° Sureste 11 - 20 km/h 0% Cielo despejado
20:00 13° 13° Sureste 10 - 21 km/h 0% Cielo despejado
21:00 12° 12° Sureste 11 - 20 km/h 0% Cielo despejado
22:00 12° 12° Sureste 13 - 26 km/h 0% Cielo despejado
23:00 11° 11° Sureste 11 - 24 km/h 0% Nubes y claros
24:00 11° 11° Sureste 10 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.