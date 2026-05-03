Canal 26
Por Canal 26
domingo, 3 de mayo de 2026, 10:00
Colonia Carlos Pellegrini, Corrientes.
Colonia Carlos Pellegrini, Corrientes. Foto: argentina.gob.ar

¿Cómo estará el tiempo hoy en Corrientes? Para este 3 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 21° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará soleado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 10° para este 3 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Corrientes

Mañana
Soleado
12°
Viento
Sureste 14 - 30 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
20°
Viento
Sureste 8 - 19 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
16°
Viento
Este 8 - 15 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Corrientes se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 16 - 32 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 27° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 31°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.

Máxima: 21°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:21
Puesta del sol18:22
Horas de luz11h 1m
Fase lunarMenguante
Iluminación97%

Radar meteorológico – Corrientes

¿Cómo estará el tiempo hoy en Corrientes?

Para este 3 de mayo de 2026, el pronóstico en Corrientes indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?

El sol sale hoy en Corrientes a las 07:21 y se pone a las 18:22, dando aproximadamente 11h 1m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?

El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Corrientes?

El pronóstico para hoy en Corrientes indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?

Para este 3 de mayo de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 16 - 32 km/h.

Ubicación de Corrientes

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Sureste 16 - 31 km/h 0% Cielo despejado
02:00 13° 13° Sureste 15 - 31 km/h 0% Cielo despejado
03:00 13° 13° Sureste 14 - 29 km/h 0% Cielo despejado
04:00 12° 12° Sureste 14 - 26 km/h 0% Cielo despejado
05:00 12° 12° Sureste 13 - 27 km/h 0% Cielo despejado
06:00 11° 11° Sureste 12 - 25 km/h 0% Cielo despejado
07:00 11° 11° Sureste 12 - 24 km/h 0% Soleado
08:00 11° 11° Sureste 13 - 25 km/h 0% Soleado
09:00 12° 12° Sureste 14 - 30 km/h 0% Soleado
10:00 13° 13° Este 13 - 30 km/h 0% Soleado
11:00 15° 15° Este 11 - 29 km/h 0% Soleado
12:00 17° 17° Este 11 - 27 km/h 0% Soleado
13:00 18° 18° Este 10 - 27 km/h 0% Soleado
14:00 19° 19° Este 10 - 26 km/h 0% Soleado
15:00 20° 20° Sureste 9 - 24 km/h 0% Soleado
16:00 20° 20° Este 8 - 22 km/h 0% Soleado
17:00 20° 20° Sureste 8 - 19 km/h 0% Soleado
18:00 18° 18° Sureste 6 - 18 km/h 0% Soleado
19:00 17° 17° Sureste 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado
20:00 16° 16° Este 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado
21:00 16° 16° Este 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado
22:00 16° 16° Este 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado
23:00 16° 16° Este 7 - 15 km/h 0% Cielo despejado
24:00 16° 16° Este 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.