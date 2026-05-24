Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
domingo, 24 de mayo de 2026, 06:30
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Tafí del Valle, un destino alejado del frío.
Tafí del Valle, un destino alejado del frío. Foto: Wikipedia.

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tucumán? Para este 24 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 16° que se sentirá con más fuerza entre las 16h y las 17h. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 24 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Tucumán

Mañana
Nubes y claros
Viento
Sur 2 - 9 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
16°
Viento
Oeste 3 - 17 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
13°
Viento
Suroeste 5 - 12 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tucumán se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 9 - 28 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tucumán.

Máxima: 16°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:58
Puesta del sol18:37
Horas de luz10h 39m
Fase lunarCreciente
Iluminación62%

Radar meteorológico – Tucumán

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tucumán?

Para este 24 de mayo de 2026, el pronóstico en Tucumán indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Tucumán?

El sol sale hoy en Tucumán a las 07:58 y se pone a las 18:37, dando aproximadamente 10h 39m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tucumán?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tucumán es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tucumán?

El pronóstico para hoy en Tucumán indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tucumán?

Para este 24 de mayo de 2026, los vientos en Tucumán soplarán a una velocidad de 9 - 28 km/h.

Ubicación de Tucumán

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Suroeste 1 - 8 km/h 0% Nubes y claros
02:00 12° 12° Sureste 1 - 5 km/h 0% Nubes y claros
03:00 11° 11° Sureste 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
04:00 10° 10° Sureste 1 - 6 km/h 0% Nubes y claros
05:00 10° Oeste 3 - 6 km/h 0% Nubes y claros
06:00 10° Oeste 2 - 8 km/h 0% Nubes y claros
07:00 10° Suroeste 2 - 7 km/h 0% Nubes y claros
08:00 10° Suroeste 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
09:00 10° Sur 2 - 9 km/h 0% Nubes y claros
10:00 11° 11° Sur 2 - 12 km/h 0% Nubes y claros
11:00 13° 13° Este 0 - 13 km/h 0% Nubes y claros
12:00 14° 14° Noreste 1 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 15° 15° Sur 3 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 15° 15° Sur 9 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 15° 15° Sureste 6 - 27 km/h 0% Nubes y claros
16:00 16° 16° Sur 2 - 20 km/h 0% Nubes y claros
17:00 16° 16° Oeste 3 - 17 km/h 0% Nubes y claros
18:00 15° 15° Oeste 4 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 14° 14° Suroeste 3 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 14° 14° Suroeste 5 - 10 km/h 0% Cubierto
21:00 14° 14° Suroeste 5 - 12 km/h 0% Cubierto
22:00 13° 13° Suroeste 5 - 12 km/h 0% Cubierto
23:00 13° 13° Suroeste 4 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 13° 13° Suroeste 1 - 9 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.