Se esperan días con neblina en Buenos Aires. Foto: NA

En medio de varios días atravesada por una intensa ola polar, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se verá afectada por un fenómeno que no estaba en los planes: según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la neblina se hará presente en las calles durante la última semana de mayo.

La niebla toma el centro de la escena en Buenos Aires

El SMN indica que las jornadas transitarán sin lluvias ni frío extremo, aunque la una marcada reducción de la visibilidad se sentirá en las primeras horas del día. Este tipo de condiciones, frecuentes en el otoño, se vuelven protagonistas cuando el resto de las variables meteorológicas se mantienen estables.

El resultado es un escenario particular: jornadas que comienzan con ambiente húmedo y sensación fresca, pero que luego evolucionan hacia tardes más templadas, con cielo parcialmente nublado y temperaturas moderadas. Así, aunque el pronóstico no presenta riesgos severos, sí configura un contexto que puede complicar la rutina diaria.

Se esperan días con neblina en Buenos Aires. Foto: NA

Qué días se espera neblina en el AMBA

Según el pronóstico, los días con mayor presencia de niebla y neblina serán el martes 26 y el miércoles 27 de mayo, jornadas en las que se espera una reducción marcada de la visibilidad durante la madrugada y la mañana.

En ambos casos, el fenómeno tenderá a disiparse con el paso de las horas, a medida que aumenta la temperatura y mejora la circulación del aire. Hacia el jueves y viernes, las condiciones seguirán siendo estables, pero con menor probabilidad de neblina persistente y mayor presencia de cielo parcialmente nublado.

Cómo sigue el clima en el AMBA

Lunes 25 de mayo: 12 °C de mínima y 17 °C de máxima. El cielo estará parcialmente nublado.

Martes 26 de mayo: mínima de 10 °C y máxima de 17 °C. Se espera neblina durante la mañana.

Miércoles 27 de mayo: mínima de 10 °C y máxima de 17 °C. También se espera neblina durante las primeras horas del día.

Jueves 28 de mayo: 12 °C de mínima y 18 °C de máxima con cielo mayormente nublado.

Viernes 29 de mayo: 10 °C de mínima y 19 °C de máxima. El cielo estará parcialmente nublado.

Qué condiciones favorecen la formación de niebla en el AMBA

Según meteorólogos, la aparición de niebla se relaciona directamente con la combinación de alta humedad, escaso viento y temperaturas bajas durante la madrugada. En estas condiciones, el aire se enfría hasta alcanzar su punto de saturación, lo que genera la formación de diminutas gotas de agua en suspensión cerca del suelo.

En el AMBA, este fenómeno se intensifica durante el otoño, cuando las noches son más largas y el enfriamiento nocturno es más eficiente. A esto se suma la presencia de nubosidad variable, que puede retener humedad en el ambiente y favorecer la persistencia de la niebla en las primeras horas del día. El resultado son mañanas con atmósfera cargada y menor capacidad de disipación inmediata.

Niebla en Buenos Aires. Foto: NA

Cómo impactará la neblina en las calles y accesos del AMBA

El principal efecto de la niebla no estará en la temperatura, sino en la visibilidad, que puede reducirse de manera significativa, especialmente durante las primeras horas del día. Esto tiene un impacto directo en el tránsito: calles, autopistas y accesos al AMBA pueden registrar circulación más lenta, mayor precaución al conducir y demoras en los desplazamientos.

Además, la niebla dificulta la percepción de distancias y la detección de otros vehículos, lo que obliga a extremar cuidados en rutas y avenidas. A nivel cotidiano, también influye en la rutina general: desde traslados laborales hasta horarios escolares, generando una sensación de jornada “más lenta” al comienzo.