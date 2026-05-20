¿Cómo estará el clima el feriado por el 25 de Mayo? Foto: SMN

El feriado por el 25 de Mayo llegará con buenas condiciones climáticas en la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Para esa jornada se espera cielo parcialmente nublado, temperaturas frescas pero agradables y, lo más importante para quienes planean salir, sin probabilidades de lluvia.

De acuerdo con las temperaturas, el lunes patrio tendrá una mínima cercana a los 12 grados y una máxima que rondará los 19°C, con vientos leves y un ambiente otoñal ideal para actividades al aire libre, paseos, reuniones familiares o escapadas de fin de semana.

Además, el buen tiempo se mantendría durante gran parte del fin de semana largo. El sábado y domingo se presentarían con mañanas frías y tardes frescas, aunque estables y sin fenómenos importantes, por lo que muchos aprovecharán para disfrutar plazas, ferias, propuestas gastronómicas y espacios verdes.

Este fin de semana largo estará ideal para organizar paseos al aire libre. Foto: Freepik.

Desde el SMN también indicaron que las temperaturas seguirán siendo típicas del otoño, con mañanas frescas y necesidad de abrigo liviano en las primeras horas del día. Sin embargo, las tardes tendrán condiciones agradables y sin extremos.

Con este panorama, el feriado por el 25 de Mayo aparece como una fecha ideal para organizar planes al aire libre sin preocuparse por lluvias o tormentas.

Pronóstico extendido: cómo sigue el clima en el AMBA

Miércoles 20 de mayo: mínima de 8 °C y máxima de 15 °C con cielo mayormente nublado.

Jueves 21 de mayo: mínima de 6 °C y máxima de 13 °C con cielo mayormente nublado.

Viernes 22 de mayo: 7 °C de mínima y 13 °C de máxima. El cielo estará parcialmente nublado.

Sábado 23 de mayo: 9 °C de mínima y 15 °C de máxima, con el cielo algo nublado.

Domingo 24 de mayo: 11 °C de mínima y 16 °C de máxima. Cielo parcialmente nublado.

Lunes 25 de mayo: mínima de 12 °C y máxima de 19 °C, con cielo parcialmente nublado.

Clima en el AMBA. Foto: SMN

Alerta amarilla por condiciones climáticas para este jueves en sectores del norte argentino

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para este jueves 21 de mayo en sectores del norte argentino, principalmente en zonas de Jujuy y Salta, por la presencia de fuertes vientos y posibles fenómenos que podrían generar complicaciones momentáneas.

Según el mapa oficial difundido por el organismo, las áreas bajo alerta abarcan localidades de la Puna jujeña y parte del oeste salteño. En estas regiones se esperan ráfagas intensas, con velocidades que podrían superar ampliamente los valores habituales para la zona, especialmente durante la tarde y la noche.

Alerta amarilla por condiciones climáticas para este jueves en sectores del norte argentino Foto: SMN

El nivel amarillo implica “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”, de acuerdo con el SMN. Por este motivo, las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre, asegurar objetos que puedan volarse y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Mientras tanto, otras provincias del NOA y gran parte del centro del país continuarán con condiciones estables y temperaturas frescas, sin precipitaciones previstas en el corto plazo.

Entre las recomendaciones del SMN ante este tipo de alertas se destacan:

Evitar permanecer cerca de árboles y postes de electricidad.

No realizar actividades al aire libre durante las ráfagas más intensas.

Mantener cerradas puertas y ventanas.

Tener preparada una mochila de emergencia con linterna, documentación y teléfono cargado.

Alerta amarilla por vientos en sectores del norte argentino. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

El organismo continuará actualizando el estado del tiempo y las alertas meteorológicas a medida que evolucionen las condiciones climáticas.