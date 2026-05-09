Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
sábado, 9 de mayo de 2026, 06:30
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Urdinarrain, el pequeño pueblo de Entre Ríos. Foto: Municipio de Urdinarrain.
Urdinarrain, el pequeño pueblo de Entre Ríos. Foto: Municipio de Urdinarrain.

¿Cómo estará el tiempo hoy en Entre Ríos? Para este 9 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 12° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 17h. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 9 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Entre Ríos

Mañana
Cubierto
10°
Viento
Suroeste 28 - 53 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
12°
Viento
Suroeste 24 - 51 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Suroeste 11 - 20 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Entre Ríos se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 12°.

Viento: 30 - 60 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.

Máxima: 12°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:39
Puesta del sol18:17
Horas de luz10h 38m
Fase lunarMenguante
Iluminación53%

Radar meteorológico – Entre Ríos

¿Cómo estará el tiempo hoy en Entre Ríos?

Para este 9 de mayo de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 12°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?

El sol sale hoy en Entre Ríos a las 07:39 y se pone a las 18:17, dando aproximadamente 10h 38m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?

El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Entre Ríos?

El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?

Para este 9 de mayo de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 30 - 60 km/h.

Ubicación de Entre Ríos

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Suroeste 26 - 47 km/h 0% Cubierto
02:00 10° 10° Suroeste 23 - 48 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 10° Oeste 23 - 42 km/h 0% Nubes altas
04:00 10° Oeste 26 - 46 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Suroeste 30 - 55 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Suroeste 26 - 54 km/h 0% Cubierto
07:00 10° Oeste 25 - 48 km/h 0% Cubierto
08:00 10° Suroeste 27 - 50 km/h 0% Cubierto
09:00 10° 10° Suroeste 28 - 53 km/h 0% Cubierto
10:00 11° 11° Suroeste 30 - 57 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 11° 11° Suroeste 30 - 58 km/h 0% Cubierto
12:00 11° 11° Suroeste 30 - 60 km/h 0% Cubierto
13:00 11° 11° Suroeste 28 - 57 km/h 0% Cubierto
14:00 11° 11° Suroeste 26 - 53 km/h 0% Cubierto
15:00 12° 12° Suroeste 28 - 52 km/h 0% Cubierto
16:00 12° 12° Suroeste 27 - 54 km/h 0% Cubierto
17:00 12° 12° Suroeste 24 - 51 km/h 0% Nubes y claros
18:00 11° 11° Suroeste 20 - 44 km/h 0% Cubierto
19:00 11° 11° Suroeste 14 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 10° 10° Suroeste 11 - 25 km/h 0% Nubes y claros
21:00 10° Suroeste 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Suroeste 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Suroeste 14 - 24 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Suroeste 12 - 25 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.