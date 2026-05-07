Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
jueves, 7 de mayo de 2026, 06:30
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Palacio San José, Entre Ríos, Argentina.
Palacio San José, Entre Ríos, Argentina. Foto: entrerios.gov.ar

Si vivís en Entre Ríos o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 24°. Con un cielo chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Entre Ríos promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 12° para este 7 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Entre Ríos

Mañana
Cubierto
17°
Viento
Sur 27 - 49 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
15°
Viento
Suroeste 28 - 54 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
13°
Viento
Suroeste 27 - 50 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Entre Ríos se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 24°.

Viento: 28 - 54 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 15 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.

Máxima: 24°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 19°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:37
Puesta del sol18:19
Horas de luz10h 42m
Fase lunarMenguante
Iluminación71%

Radar meteorológico – Entre Ríos

¿Cómo estará el tiempo hoy en Entre Ríos?

Para este 7 de mayo de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 24°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?

El sol sale hoy en Entre Ríos a las 07:37 y se pone a las 18:19, dando aproximadamente 10h 42m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?

El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Entre Ríos?

El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 15 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?

Para este 7 de mayo de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 28 - 54 km/h.

Ubicación de Entre Ríos

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 19° 19° Suroeste 20 - 53 km/h 60% 5.6 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
02:00 19° 19° Norte 10 - 34 km/h 70% 0.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
03:00 19° 19° Suroeste 8 - 18 km/h 0% Nubes y claros
04:00 19° 19° Sur 18 - 33 km/h 80% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 19° 19° Suroeste 10 - 32 km/h 80% 3.8 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
06:00 18° 18° Suroeste 9 - 23 km/h 70% 0.5 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
07:00 18° 18° Sur 22 - 38 km/h 50% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
08:00 18° 18° Sur 25 - 44 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 17° 17° Sur 27 - 49 km/h 0% Cubierto
10:00 17° 17° Suroeste 25 - 49 km/h 0% Cubierto
11:00 16° 16° Suroeste 26 - 54 km/h 60% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 15° 15° Sur 26 - 48 km/h 70% 1.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
13:00 15° 15° Suroeste 24 - 49 km/h 70% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 13° 13° Suroeste 22 - 48 km/h 70% 1.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15:00 14° 14° Suroeste 20 - 40 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16:00 14° 14° Suroeste 26 - 47 km/h 0% Cubierto
17:00 15° 15° Suroeste 28 - 54 km/h 0% Cubierto
18:00 15° 15° Suroeste 22 - 50 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 15° 15° Suroeste 26 - 47 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 14° 14° Suroeste 28 - 51 km/h 0% Nubes y claros
21:00 14° 14° Suroeste 27 - 52 km/h 0% Nubes y claros
22:00 13° 13° Suroeste 27 - 50 km/h 0% Cielo despejado
23:00 13° 13° Suroeste 24 - 50 km/h 0% Cielo despejado
24:00 12° 12° Suroeste 19 - 43 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.