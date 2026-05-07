Pronóstico en Entre Ríos: cómo estará el tiempo hoy, 7 de mayo de 2026
Hoy en Entre Ríos se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 24°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (15 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.
Si vivís en Entre Ríos o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 24°. Con un cielo chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Entre Ríos promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 12° para este 7 de mayo de 2026.
Pronóstico para hoy en Entre Ríos
Hoy en Entre Ríos se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 24°.
Viento: 28 - 54 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 15 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.
Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 14°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:37
|Puesta del sol
|18:19
|Horas de luz
|10h 42m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|71%
Radar meteorológico – Entre Ríos
¿Cómo estará el tiempo hoy en Entre Ríos?
Para este 7 de mayo de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 24°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?
El sol sale hoy en Entre Ríos a las 07:37 y se pone a las 18:19, dando aproximadamente 10h 42m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?
El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Entre Ríos?
El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 15 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?
Para este 7 de mayo de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 28 - 54 km/h.
Ubicación de Entre Ríos
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|19°
|19°
|Suroeste 20 - 53 km/h
|60% 5.6 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|02:00
|19°
|19°
|Norte 10 - 34 km/h
|70% 0.5 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|03:00
|19°
|19°
|Suroeste 8 - 18 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|19°
|19°
|Sur 18 - 33 km/h
|80% 0.6 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|05:00
|19°
|19°
|Suroeste 10 - 32 km/h
|80% 3.8 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|06:00
|18°
|18°
|Suroeste 9 - 23 km/h
|70% 0.5 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|07:00
|18°
|18°
|Sur 22 - 38 km/h
|50% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|08:00
|18°
|18°
|Sur 25 - 44 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|09:00
|17°
|17°
|Sur 27 - 49 km/h
|0%
|Cubierto
|10:00
|17°
|17°
|Suroeste 25 - 49 km/h
|0%
|Cubierto
|11:00
|16°
|16°
|Suroeste 26 - 54 km/h
|60% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|12:00
|15°
|15°
|Sur 26 - 48 km/h
|70% 1.5 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|13:00
|15°
|15°
|Suroeste 24 - 49 km/h
|70% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|14:00
|13°
|13°
|Suroeste 22 - 48 km/h
|70% 1.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|15:00
|14°
|14°
|Suroeste 20 - 40 km/h
|40% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|16:00
|14°
|14°
|Suroeste 26 - 47 km/h
|0%
|Cubierto
|17:00
|15°
|15°
|Suroeste 28 - 54 km/h
|0%
|Cubierto
|18:00
|15°
|15°
|Suroeste 22 - 50 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|15°
|15°
|Suroeste 26 - 47 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|20:00
|14°
|14°
|Suroeste 28 - 51 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|14°
|14°
|Suroeste 27 - 52 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|13°
|13°
|Suroeste 27 - 50 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|13°
|13°
|Suroeste 24 - 50 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|12°
|12°
|Suroeste 19 - 43 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
Buenos Aires Clima en
Ciudad de Buenos Aires Clima en
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Formosa Clima en
Jujuy Clima en
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San Juan Clima en
San Luis Clima en
Santa Cruz Clima en
Santa Fe Clima en
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