Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
miércoles, 27 de mayo de 2026, 06:30
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Palacio San José, Entre Ríos, Argentina.
Palacio San José, Entre Ríos, Argentina. Foto: entrerios.gov.ar

¿Cómo estará el tiempo hoy en Entre Ríos? Para este 27 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 18° que se sentirá con más fuerza entre las 14h y las 17h. El día se presentará niebla, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 27 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Entre Ríos

Mañana
Soleado
10°
Viento
Este 9 - 16 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
18°
Viento
Noreste 10 - 20 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
14°
Viento
Este 13 - 22 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Entre Ríos se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 13 - 23 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.

Máxima: 18°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:50
Puesta del sol18:07
Horas de luz10h 17m
Fase lunarCreciente
Iluminación88%

Radar meteorológico – Entre Ríos

¿Cómo estará el tiempo hoy en Entre Ríos?

Para este 27 de mayo de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?

El sol sale hoy en Entre Ríos a las 07:50 y se pone a las 18:07, dando aproximadamente 10h 17m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?

El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Entre Ríos?

El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?

Para este 27 de mayo de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 13 - 23 km/h.

Ubicación de Entre Ríos

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° 10° Este 6 - 16 km/h 0% Neblina
02:00 10° 10° Este 6 - 14 km/h 0% Niebla
03:00 10° Este 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
04:00 10° Este 10 - 17 km/h 0% Cielo despejado
05:00 10° Este 9 - 17 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Este 7 - 15 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Noreste 5 - 12 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Este 7 - 11 km/h 0% Nubes y claros
09:00 10° 10° Este 9 - 16 km/h 0% Soleado
10:00 12° 12° Noreste 7 - 18 km/h 0% Soleado
11:00 14° 14° Noreste 7 - 18 km/h 0% Soleado
12:00 16° 16° Noreste 8 - 20 km/h 0% Soleado
13:00 17° 17° Noreste 9 - 22 km/h 0% Soleado
14:00 18° 18° Noreste 9 - 22 km/h 0% Soleado
15:00 18° 18° Noreste 8 - 21 km/h 0% Soleado
16:00 18° 18° Noreste 9 - 20 km/h 0% Soleado
17:00 18° 18° Noreste 10 - 20 km/h 0% Nubes y claros
18:00 16° 16° Noreste 6 - 17 km/h 0% Nubes y claros
19:00 14° 14° Noreste 6 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 14° 14° Este 7 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 14° 14° Este 10 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 14° 14° Este 13 - 22 km/h 0% Cubierto
23:00 14° 14° Este 13 - 23 km/h 0% Cubierto
24:00 13° 13° Este 12 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.