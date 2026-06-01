Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
lunes, 1 de junio de 2026, 06:30
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Bañado La Estrella, Formosa. Foto larutanatural.gob.ar
Bañado La Estrella, Formosa. Foto larutanatural.gob.ar

Si vivís en Formosa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 22°. Con un cielo parcialmente nuboso, la jornada en Formosa promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 14° para este 1 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Formosa

Mañana
Soleado
16°
Viento
Sureste 9 - 18 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
21°
Viento
Sureste 9 - 21 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
16°
Viento
Sureste 10 - 16 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Formosa se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 10 - 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 25°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.

Máxima: 22°
Mínima: 14°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:32
Puesta del sol18:08
Horas de luz10h 36m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Formosa

¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa?

Para este 1 de junio de 2026, el pronóstico en Formosa indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?

El sol sale hoy en Formosa a las 07:32 y se pone a las 18:08, dando aproximadamente 10h 36m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?

El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Formosa?

El pronóstico para hoy en Formosa indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?

Para este 1 de junio de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 10 - 25 km/h.

Ubicación de Formosa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Sur 2 - 13 km/h 0% Cielo despejado
02:00 14° 14° Oeste 4 - 14 km/h 0% Cielo despejado
03:00 15° 15° Sureste 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros
04:00 15° 15° Sureste 6 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 15° 15° Sureste 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
06:00 14° 14° Sureste 8 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 14° 14° Sureste 4 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 15° 15° Sureste 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
09:00 16° 16° Sureste 9 - 18 km/h 0% Soleado
10:00 17° 17° Sureste 9 - 20 km/h 0% Soleado
11:00 19° 19° Sureste 10 - 23 km/h 0% Nubes y claros
12:00 20° 20° Sureste 10 - 25 km/h 0% Nubes y claros
13:00 21° 21° Sureste 9 - 24 km/h 0% Nubes y claros
14:00 22° 22° Sureste 10 - 23 km/h 0% Nubes y claros
15:00 22° 24° Sureste 9 - 23 km/h 0% Nubes y claros
16:00 22° 22° Sureste 10 - 21 km/h 0% Nubes y claros
17:00 21° 21° Sureste 9 - 21 km/h 0% Nubes y claros
18:00 19° 19° Sureste 7 - 17 km/h 0% Nubes y claros
19:00 18° 18° Sureste 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
20:00 17° 17° Sureste 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
21:00 17° 17° Sureste 9 - 15 km/h 0% Nubes y claros
22:00 16° 16° Sureste 10 - 16 km/h 0% Nubes y claros
23:00 16° 16° Sureste 10 - 17 km/h 0% Nubes y claros
24:00 16° 16° Sureste 9 - 18 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.