Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
sábado, 30 de mayo de 2026, 06:30
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Bañado La Estrella, Formosa. Foto larutanatural.gob.ar
Bañado La Estrella, Formosa. Foto larutanatural.gob.ar

¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa? Para este 30 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 20° que se sentirá con más fuerza entre las 14h y las 16h. El día se presentará lluvia débil con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 17° para este 30 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Formosa

Mañana
Cubierto
17°
Viento
Sur 10 - 20 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
19°
Viento
Sur 8 - 17 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
18°
Viento
Sur 7 - 14 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Formosa se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 17° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 12 - 23 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.6 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.

Máxima: 20°
Mínima: 17°
Sensación Térmica: 18°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:31
Puesta del sol18:08
Horas de luz10h 37m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Formosa

¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa?

Para este 30 de mayo de 2026, el pronóstico en Formosa indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 17° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?

El sol sale hoy en Formosa a las 07:31 y se pone a las 18:08, dando aproximadamente 10h 37m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?

El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Formosa?

El pronóstico para hoy en Formosa indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 30% 0.6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?

Para este 30 de mayo de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 12 - 23 km/h.

Ubicación de Formosa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 18° 18° Suroeste 12 - 21 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 18° 18° Suroeste 11 - 21 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 18° 18° Suroeste 11 - 20 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 18° 18° Sur 11 - 20 km/h 0% Cubierto
05:00 17° 17° Sur 10 - 19 km/h 0% Cubierto
06:00 17° 17° Sur 10 - 18 km/h 0% Cubierto
07:00 17° 17° Sur 10 - 17 km/h 0% Cubierto
08:00 17° 17° Suroeste 10 - 18 km/h 0% Cubierto
09:00 17° 17° Sur 10 - 20 km/h 0% Cubierto
10:00 18° 18° Sur 11 - 23 km/h 0% Cubierto
11:00 18° 18° Sur 11 - 23 km/h 0% Cubierto
12:00 19° 19° Sur 9 - 22 km/h 0% Cubierto
13:00 19° 19° Sur 9 - 21 km/h 0% Cubierto
14:00 20° 20° Sur 8 - 19 km/h 0% Cubierto
15:00 20° 20° Sur 8 - 18 km/h 0% Cubierto
16:00 20° 20° Sur 8 - 18 km/h 0% Cubierto
17:00 19° 19° Sur 8 - 17 km/h 0% Cubierto
18:00 19° 19° Sur 7 - 16 km/h 0% Cubierto
19:00 18° 18° Sur 8 - 14 km/h 0% Cubierto
20:00 18° 18° Sur 8 - 15 km/h 0% Cubierto
21:00 18° 18° Sur 8 - 15 km/h 0% Cubierto
22:00 18° 18° Sur 7 - 14 km/h 0% Cubierto
23:00 18° 18° Sur 7 - 12 km/h 0% Cubierto
24:00 18° 18° Sur 6 - 11 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.