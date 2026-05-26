Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
martes, 26 de mayo de 2026, 06:30
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Bañado La Estrella, Formosa. Foto larutanatural.gob.ar
Bañado La Estrella, Formosa. Foto larutanatural.gob.ar

El pronóstico para Formosa este 26 de mayo de 2026 indica una máxima de 21° y una mínima de 13°. Con vientos de 9 - 20 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Formosa

Mañana
Cubierto
15°
Viento
Sur 7 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
20°
Viento
Sureste 8 - 17 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
16°
Viento
Sureste 6 - 11 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Formosa se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 9 - 20 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 25°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.

Máxima: 21°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:29
Puesta del sol18:09
Horas de luz10h 40m
Fase lunarCreciente
Iluminación80%

Radar meteorológico – Formosa

¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa?

Para este 26 de mayo de 2026, el pronóstico en Formosa indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?

El sol sale hoy en Formosa a las 07:29 y se pone a las 18:09, dando aproximadamente 10h 40m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?

El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Formosa?

El pronóstico para hoy en Formosa indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?

Para este 26 de mayo de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 9 - 20 km/h.

Ubicación de Formosa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Suroeste 8 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 15° 15° Suroeste 9 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 15° 15° Suroeste 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
04:00 14° 14° Suroeste 8 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 14° 14° Suroeste 8 - 16 km/h 0% Nubes y claros
06:00 14° 14° Suroeste 7 - 15 km/h 0% Nubes y claros
07:00 13° 13° Suroeste 6 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 14° 14° Suroeste 7 - 12 km/h 0% Cubierto
09:00 15° 15° Sur 7 - 15 km/h 0% Cubierto
10:00 16° 16° Sur 8 - 19 km/h 0% Cubierto
11:00 17° 17° Sur 8 - 19 km/h 0% Cubierto
12:00 18° 18° Sur 8 - 20 km/h 0% Cubierto
13:00 19° 19° Sur 8 - 20 km/h 0% Cubierto
14:00 20° 20° Sur 8 - 20 km/h 0% Cubierto
15:00 20° 20° Sur 8 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 20° 20° Sur 8 - 18 km/h 0% Cubierto
17:00 20° 20° Sureste 8 - 17 km/h 0% Nubes y claros
18:00 18° 18° Sureste 6 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 17° 17° Sureste 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
20:00 17° 17° Sureste 8 - 12 km/h 0% Nubes y claros
21:00 16° 16° Sureste 7 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 16° 16° Sureste 6 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 16° 16° Sureste 6 - 10 km/h 0% Cubierto
24:00 16° 16° Sur 6 - 10 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.