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Temperaturas y lluvias en Formosa: los datos del clima hoy, 13 de octubre de 2026

Hoy en Formosa se espera una temperatura mínima de 16° y una máxima de 23°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (0.7 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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Formosa. Fuente: Turismo Formosa
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Si vivís en Formosa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 23°. Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, el clima en Formosa promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 16° para este 13 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Formosa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
18°
Viento
Sur 5 - 17 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
22°
Viento
Sur 9 - 21 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
20°
Viento
Sur 10 - 21 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Formosa se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 16° y llegará a una máxima de 23°.

Viento: 13 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.7 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 18°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 20°.


Mañana se esperan 25° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 25°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.

Máxima: 23°
Mínima: 16°
Sensación Térmica: 17°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:19
Puesta del sol18:58
Horas de luz12h 39m
Fase lunarCreciente
Iluminación9%

Radar meteorológico – Formosa

¿Cómo estará el clima hoy en Formosa?

Para este 13 de octubre de 2026, el pronóstico en Formosa indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 16° y una máxima de 23°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?

El sol sale hoy en Formosa a las 06:19 y se pone a las 18:58, dando aproximadamente 12h 39m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?

El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Formosa?

El pronóstico para hoy en Formosa indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 0.7 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?

Para este 13 de octubre de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 13 - 27 km/h.

Ubicación de Formosa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Suroeste 7 - 19 km/h 0% Nubes y claros
02:00 16° 16° Suroeste 4 - 19 km/h 0% Cubierto
03:00 17° 17° Suroeste 6 - 13 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 17° 17° Sur 7 - 14 km/h 0% Cubierto
05:00 17° 17° Sur 9 - 18 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 17° 17° Sur 12 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 17° 17° Sur 10 - 22 km/h 0% Cubierto
08:00 17° 17° Sur 8 - 19 km/h 0% Cubierto
09:00 18° 18° Sur 5 - 17 km/h 0% Cubierto
10:00 19° 19° Suroeste 6 - 16 km/h 0% Cubierto
11:00 20° 20° Suroeste 8 - 20 km/h 0% Cubierto
12:00 21° 21° Sur 7 - 19 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 21° 21° Sur 7 - 19 km/h 0% Cubierto
14:00 22° 22° Sur 6 - 18 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 22° 23° Sur 7 - 18 km/h 0% Cubierto
16:00 22° 23° Sur 8 - 19 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17:00 22° 23° Sur 9 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 22° 22° Sur 9 - 21 km/h 0% Cubierto
19:00 21° 21° Sur 12 - 22 km/h 0% Cubierto
20:00 20° 20° Sur 13 - 25 km/h 0% Cubierto
21:00 20° 20° Sur 12 - 25 km/h 0% Cubierto
22:00 20° 20° Sur 10 - 21 km/h 0% Cubierto
23:00 19° 19° Sur 9 - 18 km/h 0% Cubierto
24:00 19° 19° Sur 8 - 16 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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