Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
miércoles, 13 de mayo de 2026, 06:30
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Bañado La Estrella, Formosa. Foto larutanatural.gob.ar
Bañado La Estrella, Formosa. Foto larutanatural.gob.ar

Si vivís en Formosa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 20°. Con un cielo niebla, la jornada en Formosa promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 13 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Formosa

Mañana
Cubierto
11°
Viento
Este 3 - 10 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
19°
Viento
Este 4 - 10 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
14°
Viento
Este 3 - 7 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Formosa se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 5 - 15 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.

Máxima: 20°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:22
Puesta del sol18:15
Horas de luz10h 53m
Fase lunarMenguante
Iluminación14%

Radar meteorológico – Formosa

¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa?

Para este 13 de mayo de 2026, el pronóstico en Formosa indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?

El sol sale hoy en Formosa a las 07:22 y se pone a las 18:15, dando aproximadamente 10h 53m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?

El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Formosa?

El pronóstico para hoy en Formosa indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?

Para este 13 de mayo de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 5 - 15 km/h.

Ubicación de Formosa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Norte 4 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 11° 11° Norte 3 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 10° 10° Norte 4 - 8 km/h 0% Niebla
04:00 10° 11° Noroeste 3 - 7 km/h 0% Niebla
05:00 10° 11° Norte 2 - 8 km/h 0% Niebla
06:00 10° 13° Este 0 - 7 km/h 0% Niebla
07:00 10° 10° Sureste 2 - 6 km/h 0% Cubierto
08:00 10° 10° Este 3 - 8 km/h 0% Cubierto
09:00 11° 11° Este 3 - 10 km/h 0% Cubierto
10:00 13° 13° Este 3 - 12 km/h 0% Cubierto
11:00 16° 16° Noreste 3 - 14 km/h 0% Nubes y claros
12:00 18° 18° Noreste 4 - 14 km/h 0% Soleado
13:00 19° 19° Norte 3 - 15 km/h 0% Soleado
14:00 19° 19° Norte 2 - 14 km/h 0% Soleado
15:00 20° 20° Noreste 2 - 12 km/h 0% Soleado
16:00 20° 20° Este 2 - 11 km/h 0% Soleado
17:00 19° 19° Este 4 - 10 km/h 0% Soleado
18:00 17° 17° Este 3 - 9 km/h 0% Soleado
19:00 15° 15° Este 4 - 6 km/h 0% Cielo despejado
20:00 15° 15° Este 5 - 8 km/h 0% Cielo despejado
21:00 14° 14° Este 4 - 8 km/h 0% Cielo despejado
22:00 14° 14° Este 3 - 7 km/h 0% Cielo despejado
23:00 13° 13° Noreste 2 - 5 km/h 0% Cielo despejado
24:00 13° 13° Este 1 - 3 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.