Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
miércoles, 27 de mayo de 2026, 06:30
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Bañado La Estrella, Formosa. Foto larutanatural.gob.ar
Bañado La Estrella, Formosa. Foto larutanatural.gob.ar

¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa? Para este 27 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 22° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 12° para este 27 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Formosa

Mañana
Parcialmente nuboso
15°
Viento
Sureste 5 - 12 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
21°
Viento
Noroeste 3 - 11 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
16°
Viento
Sureste 5 - 8 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Formosa se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 8 - 21 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 24° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.

Máxima: 22°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:30
Puesta del sol18:09
Horas de luz10h 39m
Fase lunarCreciente
Iluminación88%

Radar meteorológico – Formosa

¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa?

Para este 27 de mayo de 2026, el pronóstico en Formosa indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?

El sol sale hoy en Formosa a las 07:30 y se pone a las 18:09, dando aproximadamente 10h 39m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?

El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Formosa?

El pronóstico para hoy en Formosa indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?

Para este 27 de mayo de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 8 - 21 km/h.

Ubicación de Formosa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Norte 0 - 12 km/h 0% Cielo despejado
02:00 13° 13° Norte 0 - 10 km/h 0% Cielo despejado
03:00 13° 13° Sureste 6 - 10 km/h 0% Cielo despejado
04:00 13° 13° Sureste 6 - 9 km/h 0% Nubes y claros
05:00 13° 13° Sureste 5 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 13° 13° Sureste 5 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 14° 14° Sureste 6 - 10 km/h 0% Cubierto
08:00 14° 14° Sureste 6 - 10 km/h 0% Cubierto
09:00 15° 15° Sureste 5 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 17° 17° Sureste 5 - 14 km/h 0% Nubes y claros
11:00 19° 19° Este 6 - 17 km/h 0% Soleado
12:00 20° 20° Este 8 - 21 km/h 0% Nubes y claros
13:00 21° 21° Noreste 6 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 21° 21° Norte 4 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 21° 21° Norte 4 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 21° 21° Noroeste 4 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 21° 21° Noroeste 3 - 11 km/h 0% Nubes y claros
18:00 19° 19° Oeste 1 - 6 km/h 0% Nubes y claros
19:00 18° 18° Sur 2 - 3 km/h 0% Nubes y claros
20:00 17° 17° Sureste 4 - 7 km/h 0% Nubes y claros
21:00 16° 16° Sureste 5 - 9 km/h 0% Cielo despejado
22:00 16° 16° Sureste 5 - 8 km/h 0% Cielo despejado
23:00 15° 15° Este 5 - 8 km/h 0% Nubes y claros
24:00 15° 15° Este 6 - 9 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.