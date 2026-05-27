Temperaturas y lluvias en Formosa: los datos del tiempo hoy, 27 de mayo de 2026
Hoy en Formosa se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 22°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.
¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa? Para este 27 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 22° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 12° para este 27 de mayo de 2026.
Pronóstico para hoy en Formosa
Hoy en Formosa se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 22°.
Viento: 8 - 21 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.
Mañana se esperan 24° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 21°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:30
|Puesta del sol
|18:09
|Horas de luz
|10h 39m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|88%
Radar meteorológico – Formosa
¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa?
Para este 27 de mayo de 2026, el pronóstico en Formosa indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 22°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?
El sol sale hoy en Formosa a las 07:30 y se pone a las 18:09, dando aproximadamente 10h 39m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?
El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Formosa?
El pronóstico para hoy en Formosa indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?
Para este 27 de mayo de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 8 - 21 km/h.
Ubicación de Formosa
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|13°
|13°
|Norte 0 - 12 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|13°
|13°
|Norte 0 - 10 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|13°
|13°
|Sureste 6 - 10 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|13°
|13°
|Sureste 6 - 9 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|13°
|13°
|Sureste 5 - 9 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|06:00
|13°
|13°
|Sureste 5 - 9 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|07:00
|14°
|14°
|Sureste 6 - 10 km/h
|0%
|Cubierto
|08:00
|14°
|14°
|Sureste 6 - 10 km/h
|0%
|Cubierto
|09:00
|15°
|15°
|Sureste 5 - 12 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|10:00
|17°
|17°
|Sureste 5 - 14 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|19°
|19°
|Este 6 - 17 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|20°
|20°
|Este 8 - 21 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|21°
|21°
|Noreste 6 - 20 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|14:00
|21°
|21°
|Norte 4 - 16 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|15:00
|21°
|21°
|Norte 4 - 14 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|21°
|21°
|Noroeste 4 - 13 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|17:00
|21°
|21°
|Noroeste 3 - 11 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|19°
|19°
|Oeste 1 - 6 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|18°
|18°
|Sur 2 - 3 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|17°
|17°
|Sureste 4 - 7 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|16°
|16°
|Sureste 5 - 9 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|16°
|16°
|Sureste 5 - 8 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|15°
|15°
|Este 5 - 8 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|15°
|15°
|Este 6 - 9 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
Buenos Aires Clima en
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