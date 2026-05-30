Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
sábado, 30 de mayo de 2026, 06:30
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Jujuy. Foto: Unsplash.
Jujuy. Foto: Unsplash.

¿Cómo estará el tiempo hoy en Jujuy? Para este 30 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 18° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 30 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Jujuy

Mañana
Niebla
Viento
Noroeste 4 - 13 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
16°
Viento
Sur 5 - 24 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
10°
Viento
Oeste 7 - 18 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Jujuy se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 8 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 40% 0.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.

Máxima: 18°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:56
Puesta del sol18:41
Horas de luz10h 45m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Jujuy

¿Cómo estará el tiempo hoy en Jujuy?

Para este 30 de mayo de 2026, el pronóstico en Jujuy indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?

El sol sale hoy en Jujuy a las 07:56 y se pone a las 18:41, dando aproximadamente 10h 45m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Jujuy?

El pronóstico para hoy en Jujuy indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 40% 0.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?

Para este 30 de mayo de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 8 - 27 km/h.

Ubicación de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 6 - 12 km/h 0% Cubierto
02:00 Norte 3 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Norte 3 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Norte 2 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Noroeste 2 - 8 km/h 0% Cubierto
06:00 Norte 3 - 10 km/h 0% Niebla
07:00 Norte 5 - 13 km/h 0% Niebla
08:00 Noroeste 4 - 12 km/h 0% Niebla
09:00 10° Noroeste 4 - 13 km/h 0% Niebla
10:00 11° 11° Noroeste 3 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 13° 13° Este 1 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 15° 15° Sureste 5 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 17° 17° Sureste 6 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 17° 17° Sureste 8 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 17° 17° Sur 8 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 17° 17° Sur 7 - 27 km/h 0% Cubierto
17:00 16° 16° Sur 5 - 24 km/h 0% Cubierto
18:00 15° 15° Suroeste 4 - 19 km/h 0% Cubierto
19:00 13° 13° Suroeste 5 - 16 km/h 0% Cubierto
20:00 12° 12° Oeste 7 - 17 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 11° 11° Oeste 7 - 18 km/h 0% Cubierto
22:00 10° Oeste 7 - 18 km/h 0% Cubierto
23:00 Oeste 6 - 18 km/h 0% Cubierto
24:00 Oeste 7 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.