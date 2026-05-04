Canal 26
Por Canal 26
lunes, 4 de mayo de 2026, 10:00
Cementerio de Maimará, Jujuy. Foto: Gobierno de Jujuy
Cementerio de Maimará, Jujuy. Foto: Gobierno de Jujuy

Si vivís en Jujuy o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 22°. Con un cielo niebla, la jornada en Jujuy promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 4 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Jujuy

Mañana
Soleado
12°
Viento
Norte 5 - 18 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
21°
Viento
Sur 8 - 24 km/h
Lluvia
0%
Noche
Niebla
14°
Viento
Este 1 - 8 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Jujuy se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 10 - 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 25° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 24°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.

Máxima: 22°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:43
Puesta del sol18:51
Horas de luz11h 8m
Fase lunarMenguante
Iluminación92%

Radar meteorológico – Jujuy

¿Cómo estará el tiempo hoy en Jujuy?

Para este 4 de mayo de 2026, el pronóstico en Jujuy indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?

El sol sale hoy en Jujuy a las 07:43 y se pone a las 18:51, dando aproximadamente 11h 8m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Jujuy?

El pronóstico para hoy en Jujuy indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?

Para este 4 de mayo de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 10 - 25 km/h.

Ubicación de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° 10° Noreste 10 - 23 km/h 0% Neblina
02:00 10° Noroeste 6 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Norte 4 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Noreste 6 - 22 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Noreste 8 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Noroeste 4 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Noroeste 3 - 20 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Norte 3 - 18 km/h 0% Soleado
09:00 12° 12° Norte 5 - 18 km/h 0% Soleado
10:00 15° 15° Este 3 - 18 km/h 0% Soleado
11:00 18° 18° Este 4 - 15 km/h 0% Soleado
12:00 20° 20° Sureste 6 - 19 km/h 0% Nubes y claros
13:00 21° 21° Sureste 7 - 22 km/h 0% Nubes y claros
14:00 21° 21° Sureste 8 - 24 km/h 0% Nubes y claros
15:00 22° 22° Sureste 8 - 25 km/h 0% Nubes y claros
16:00 22° 22° Sureste 8 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 21° 21° Sur 8 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 19° 19° Sur 7 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 17° 17° Sur 5 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 15° 15° Sur 1 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 14° 14° Suroeste 2 - 7 km/h 0% Neblina
22:00 14° 14° Este 1 - 8 km/h 0% Niebla
23:00 14° 14° Noreste 6 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 13° 13° Noreste 3 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.