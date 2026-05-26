Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
martes, 26 de mayo de 2026, 06:30
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Jujuy. Foto: Unsplash.
Jujuy. Foto: Unsplash.

El pronóstico para Jujuy este 26 de mayo de 2026 indica una máxima de 18° y una mínima de . Con vientos de 8 - 26 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Jujuy

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Noroeste 4 - 12 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
16°
Viento
Sureste 7 - 26 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
10°
Viento
Norte 3 - 11 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Jujuy se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 8 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.

Máxima: 18°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:54
Puesta del sol18:41
Horas de luz10h 47m
Fase lunarCreciente
Iluminación80%

Radar meteorológico – Jujuy

¿Cómo estará el tiempo hoy en Jujuy?

Para este 26 de mayo de 2026, el pronóstico en Jujuy indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?

El sol sale hoy en Jujuy a las 07:54 y se pone a las 18:41, dando aproximadamente 10h 47m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Jujuy?

El pronóstico para hoy en Jujuy indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?

Para este 26 de mayo de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 8 - 26 km/h.

Ubicación de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 4 - 13 km/h 0% Neblina
02:00 Noroeste 4 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Noroeste 5 - 13 km/h 0% Cubierto
04:00 Norte 4 - 13 km/h 0% Niebla
05:00 Noroeste 3 - 15 km/h 0% Neblina
06:00 Noroeste 5 - 14 km/h 0% Cubierto
07:00 Noreste 5 - 13 km/h 0% Niebla
08:00 Noroeste 2 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Noroeste 4 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 11° 11° Sureste 1 - 13 km/h 0% Nubes y claros
11:00 13° 13° Este 5 - 16 km/h 0% Nubes y claros
12:00 15° 15° Este 6 - 20 km/h 0% Nubes y claros
13:00 17° 17° Sureste 5 - 21 km/h 0% Nubes y claros
14:00 17° 17° Sureste 6 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 18° 18° Sureste 8 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 17° 17° Sureste 8 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 16° 16° Sureste 7 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 14° 14° Sur 4 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 13° 13° Suroeste 2 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 12° 12° Oeste 3 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 11° 11° Norte 2 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 10° 11° Norte 3 - 11 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Noroeste 4 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Norte 5 - 12 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.