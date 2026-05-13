Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
miércoles, 13 de mayo de 2026, 06:30
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Jujuy. Foto: Unsplash.
Jujuy. Foto: Unsplash.

Si vivís en Jujuy o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 22°. Con un cielo soleado, la jornada en Jujuy promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 13 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Jujuy

Mañana
Soleado
10°
Viento
Noroeste 6 - 14 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
19°
Viento
Sur 7 - 27 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
12°
Viento
Noroeste 2 - 6 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Jujuy se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 8 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.

Máxima: 22°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:48
Puesta del sol18:46
Horas de luz10h 58m
Fase lunarMenguante
Iluminación14%

Radar meteorológico – Jujuy

¿Cómo estará el tiempo hoy en Jujuy?

Para este 13 de mayo de 2026, el pronóstico en Jujuy indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?

El sol sale hoy en Jujuy a las 07:48 y se pone a las 18:46, dando aproximadamente 10h 58m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Jujuy?

El pronóstico para hoy en Jujuy indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?

Para este 13 de mayo de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 8 - 27 km/h.

Ubicación de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 5 - 13 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Norte 5 - 13 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Norte 3 - 13 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Norte 1 - 10 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Noroeste 2 - 8 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Norte 4 - 10 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Noroeste 4 - 11 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Noroeste 5 - 13 km/h 0% Soleado
09:00 10° 10° Noroeste 6 - 14 km/h 0% Soleado
10:00 16° 16° Norte 3 - 14 km/h 0% Soleado
11:00 18° 18° Sureste 3 - 14 km/h 0% Soleado
12:00 20° 20° Sureste 5 - 20 km/h 0% Soleado
13:00 21° 21° Sur 6 - 23 km/h 0% Soleado
14:00 21° 21° Sur 6 - 24 km/h 0% Soleado
15:00 21° 21° Sur 7 - 26 km/h 0% Soleado
16:00 20° 20° Sur 8 - 27 km/h 0% Nubes y claros
17:00 19° 19° Sur 7 - 27 km/h 0% Nubes y claros
18:00 18° 18° Oeste 4 - 25 km/h 0% Nubes y claros
19:00 15° 15° Oeste 2 - 13 km/h 0% Nubes y claros
20:00 14° 14° Sur 2 - 7 km/h 0% Nubes y claros
21:00 13° 13° Suroeste 1 - 9 km/h 0% Nubes y claros
22:00 12° 12° Noroeste 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
23:00 10° 10° Norte 3 - 7 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Noroeste 5 - 12 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.