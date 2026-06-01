Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
lunes, 1 de junio de 2026, 06:30
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parque nacional lihué calel, La Pampa. Fuente: X @incominglapampa
parque nacional lihué calel, La Pampa. Fuente: X @incominglapampa

Si vivís en La Pampa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 18°. Con un cielo parcialmente nuboso, la jornada en La Pampa promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 10° para este 1 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en La Pampa

Mañana
Cubierto
11°
Viento
Este 10 - 17 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
16°
Viento
Noreste 19 - 35 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
14°
Viento
Noreste 17 - 32 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 19 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 18°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:20
Puesta del sol18:09
Horas de luz9h 49m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa?

Para este 1 de junio de 2026, el pronóstico en La Pampa indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 08:20 y se pone a las 18:09, dando aproximadamente 9h 49m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 1 de junio de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 19 - 35 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Este 6 - 10 km/h 0% Nubes y claros
02:00 10° 10° Este 7 - 11 km/h 0% Nubes y claros
03:00 10° 10° Este 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
04:00 10° 10° Este 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
05:00 10° 10° Este 8 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 10° 10° Este 8 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 10° 10° Este 9 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 10° 10° Este 9 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 11° 11° Este 10 - 17 km/h 0% Cubierto
10:00 11° 11° Este 11 - 21 km/h 0% Cubierto
11:00 12° 12° Noreste 14 - 28 km/h 0% Cubierto
12:00 14° 14° Noreste 15 - 30 km/h 0% Cubierto
13:00 15° 15° Noreste 14 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 16° 16° Noreste 15 - 31 km/h 0% Nubes y claros
15:00 17° 17° Noreste 17 - 34 km/h 0% Cubierto
16:00 16° 16° Noreste 18 - 35 km/h 0% Cubierto
17:00 16° 16° Noreste 19 - 35 km/h 0% Cubierto
18:00 15° 15° Noreste 17 - 34 km/h 0% Cubierto
19:00 15° 15° Noreste 15 - 30 km/h 0% Cubierto
20:00 14° 14° Noreste 16 - 29 km/h 0% Cubierto
21:00 14° 14° Noreste 18 - 31 km/h 0% Cubierto
22:00 14° 14° Noreste 17 - 32 km/h 0% Cubierto
23:00 14° 14° Noreste 17 - 31 km/h 0% Cubierto
24:00 13° 13° Noreste 18 - 31 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.