Canal 26
Por Canal 26
lunes, 4 de mayo de 2026, 10:00
parque nacional lihué calel, La Pampa. Fuente: X @incominglapampa
parque nacional lihué calel, La Pampa. Fuente: X @incominglapampa

Si vivís en La Pampa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 22°. Con un cielo cubierto, la jornada en La Pampa promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 4 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en La Pampa

Mañana
Soleado
Viento
Noroeste 9 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
20°
Viento
Este 6 - 15 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
13°
Viento
Este 6 - 15 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 17 - 23 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 22°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:58
Puesta del sol18:28
Horas de luz10h 30m
Fase lunarMenguante
Iluminación92%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa?

Para este 4 de mayo de 2026, el pronóstico en La Pampa indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 07:58 y se pone a las 18:28, dando aproximadamente 10h 30m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 4 de mayo de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 17 - 23 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Norte 7 - 23 km/h 0% Cubierto
02:00 11° 11° Norte 9 - 19 km/h 0% Cubierto
03:00 12° 12° Norte 17 - 18 km/h 0% Cubierto
04:00 11° 11° Noroeste 9 - 15 km/h 0% Cubierto
05:00 10° Norte 4 - 17 km/h 0% Cubierto
06:00 Norte 4 - 16 km/h 0% Cubierto
07:00 Noroeste 6 - 15 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Noroeste 6 - 10 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Noroeste 9 - 15 km/h 0% Soleado
10:00 12° 12° Noroeste 5 - 16 km/h 0% Nubes y claros
11:00 16° 16° Noroeste 3 - 13 km/h 0% Nubes y claros
12:00 19° 19° Oeste 3 - 13 km/h 0% Nubes y claros
13:00 20° 20° Sur 3 - 13 km/h 0% Nubes y claros
14:00 21° 21° Sureste 4 - 15 km/h 0% Nubes y claros
15:00 22° 22° Sureste 4 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 21° 21° Sureste 6 - 15 km/h 0% Cubierto
17:00 20° 20° Este 6 - 15 km/h 0% Nubes y claros
18:00 18° 18° Sureste 5 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 17° 17° Sureste 6 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 16° 16° Sureste 9 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 15° 15° Este 9 - 15 km/h 0% Nubes y claros
22:00 13° 13° Este 6 - 15 km/h 0% Nubes y claros
23:00 12° 12° Este 4 - 8 km/h 0% Nubes y claros
24:00 12° 12° Este 5 - 6 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.