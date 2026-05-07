Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
jueves, 7 de mayo de 2026, 06:30
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parque nacional lihué calel, La Pampa. Fuente: X @incominglapampa
parque nacional lihué calel, La Pampa. Fuente: X @incominglapampa

Si vivís en La Pampa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 15°. Con un cielo cubierto, la jornada en La Pampa promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 7 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en La Pampa

Mañana
Cubierto
11°
Viento
Suroeste 34 - 64 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
13°
Viento
Suroeste 31 - 59 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Suroeste 29 - 55 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 36 - 76 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 11° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 10°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 15°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:01
Puesta del sol18:25
Horas de luz10h 24m
Fase lunarMenguante
Iluminación71%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa?

Para este 7 de mayo de 2026, el pronóstico en La Pampa indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 08:01 y se pone a las 18:25, dando aproximadamente 10h 24m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 7 de mayo de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 36 - 76 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Suroeste 13 - 51 km/h 0% Cielo despejado
02:00 15° 15° Suroeste 13 - 55 km/h 0% Cielo despejado
03:00 13° 13° Suroeste 29 - 52 km/h 0% Nubes y claros
04:00 12° 12° Suroeste 30 - 54 km/h 0% Nubes y claros
05:00 12° 12° Suroeste 30 - 54 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 12° 12° Suroeste 32 - 58 km/h 0% Nubes y claros
07:00 11° 11° Suroeste 30 - 57 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 11° 11° Suroeste 34 - 60 km/h 0% Cubierto
09:00 11° 11° Suroeste 34 - 64 km/h 0% Cubierto
10:00 10° 10° Suroeste 34 - 62 km/h 0% Cubierto
11:00 11° 11° Suroeste 36 - 72 km/h 0% Cubierto
12:00 11° 11° Suroeste 35 - 76 km/h 0% Cubierto
13:00 13° 13° Suroeste 36 - 72 km/h 0% Cubierto
14:00 12° 12° Suroeste 34 - 68 km/h 0% Nubes y claros
15:00 14° 14° Suroeste 34 - 66 km/h 0% Nubes y claros
16:00 14° 14° Suroeste 31 - 63 km/h 0% Soleado
17:00 13° 13° Suroeste 31 - 59 km/h 0% Soleado
18:00 12° 12° Suroeste 28 - 56 km/h 0% Soleado
19:00 11° 11° Suroeste 28 - 51 km/h 0% Cielo despejado
20:00 10° 10° Suroeste 29 - 53 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Suroeste 31 - 56 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Suroeste 29 - 55 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Suroeste 30 - 53 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Suroeste 29 - 55 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.