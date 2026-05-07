Hoy en La Pampa se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 7° y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 36 - 76 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.

Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 9°.

Mañana se esperan 11° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 10°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.