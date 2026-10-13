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Temperaturas y lluvias en La Pampa: los datos del clima hoy, 13 de octubre de 2026

Hoy en La Pampa se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 17°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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parque nacional lihué calel, La Pampa. Fuente: X @incominglapampa
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Si vivís en La Pampa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 17°. Con un cielo parcialmente nuboso, el clima en La Pampa promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 10° para este 13 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en La Pampa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
11°
Viento
Este 10 - 20 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
17°
Viento
Este 13 - 26 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
12°
Viento
Este 6 - 12 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 13 - 28 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 17°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:35
Puesta del sol19:31
Horas de luz12h 56m
Fase lunarCreciente
Iluminación9%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el clima hoy en La Pampa?

Para este 13 de octubre de 2026, el pronóstico en La Pampa indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 06:35 y se pone a las 19:31, dando aproximadamente 12h 56m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 13 de octubre de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 13 - 28 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Este 8 - 18 km/h 0% Cubierto
02:00 11° 11° Este 8 - 15 km/h 0% Cubierto
03:00 11° 11° Este 10 - 17 km/h 0% Cubierto
04:00 11° 11° Este 10 - 18 km/h 0% Cubierto
05:00 10° 10° Este 10 - 18 km/h 0% Cubierto
06:00 10° 10° Este 9 - 17 km/h 0% Cubierto
07:00 10° 10° Este 9 - 16 km/h 0% Cubierto
08:00 11° 11° Este 10 - 19 km/h 0% Cubierto
09:00 11° 11° Este 10 - 20 km/h 0% Cubierto
10:00 12° 12° Este 10 - 21 km/h 0% Cubierto
11:00 14° 14° Este 12 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 15° 15° Este 12 - 28 km/h 0% Cubierto
13:00 16° 16° Este 13 - 28 km/h 0% Cubierto
14:00 16° 16° Este 12 - 27 km/h 0% Cubierto
15:00 17° 17° Este 12 - 27 km/h 0% Cubierto
16:00 17° 17° Este 12 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 17° 17° Este 13 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 16° 16° Este 12 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 15° 15° Este 10 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 14° 14° Este 8 - 17 km/h 0% Nubes y claros
21:00 13° 13° Este 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
22:00 12° 12° Este 6 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 12° 12° Este 6 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 11° 11° Este 6 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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