Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
jueves, 7 de mayo de 2026, 06:30
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El rincón de La Rioja con un llamativo río amarillo. Foto: Google Maps
El rincón de La Rioja con un llamativo río amarillo. Foto: Google Maps

Si vivís en La Rioja o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 20°. Con un cielo chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, la jornada en La Rioja promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 10° para este 7 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en La Rioja

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
15°
Viento
Suroeste 7 - 39 km/h
Lluvia
70% 0.3 mm
Tarde
Soleado
19°
Viento
Sur 12 - 33 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
12°
Viento
Oeste 4 - 13 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Rioja se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 15 - 50 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 5.8 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Rioja.

Máxima: 20°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 18°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:59
Puesta del sol18:48
Horas de luz10h 49m
Fase lunarMenguante
Iluminación71%

Radar meteorológico – La Rioja

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Rioja?

Para este 7 de mayo de 2026, el pronóstico en La Rioja indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Rioja?

El sol sale hoy en La Rioja a las 07:59 y se pone a las 18:48, dando aproximadamente 10h 49m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Rioja?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Rioja es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Rioja?

El pronóstico para hoy en La Rioja indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 5.8 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Rioja?

Para este 7 de mayo de 2026, los vientos en La Rioja soplarán a una velocidad de 15 - 50 km/h.

Ubicación de La Rioja

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 19° 19° Oeste 6 - 15 km/h 0% Nubes y claros
02:00 19° 19° Oeste 7 - 17 km/h 0% Nubes y claros
03:00 18° 18° Oeste 7 - 17 km/h 0% Cielo despejado
04:00 17° 17° Oeste 6 - 16 km/h 0% Cielo despejado
05:00 18° 18° Oeste 4 - 14 km/h 0% Nubes y claros
06:00 18° 18° Sur 15 - 29 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
07:00 16° 16° Sur 13 - 50 km/h 60% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 16° 16° Suroeste 10 - 35 km/h 70% 3.6 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
09:00 15° 15° Suroeste 7 - 39 km/h 70% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 15° 15° Suroeste 14 - 37 km/h 50% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
11:00 15° 15° Noroeste 8 - 34 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
12:00 16° 16° Noroeste 8 - 25 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
13:00 19° 19° Suroeste 10 - 26 km/h 0% Nubes y claros
14:00 19° 19° Sur 14 - 36 km/h 0% Soleado
15:00 20° 20° Sur 13 - 32 km/h 0% Soleado
16:00 20° 20° Sur 14 - 33 km/h 0% Soleado
17:00 19° 19° Sur 12 - 33 km/h 0% Soleado
18:00 18° 18° Sur 4 - 28 km/h 0% Soleado
19:00 15° 15° Oeste 4 - 12 km/h 0% Soleado
20:00 13° 13° Oeste 5 - 13 km/h 0% Cielo despejado
21:00 12° 12° Oeste 4 - 12 km/h 0% Cielo despejado
22:00 12° 12° Oeste 4 - 13 km/h 0% Cielo despejado
23:00 11° 11° Oeste 4 - 13 km/h 0% Cielo despejado
24:00 10° 10° Oeste 4 - 13 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.