Hoy en La Rioja se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 15 - 50 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 5.8 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.

Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 14°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Rioja.