Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
lunes, 1 de junio de 2026, 06:30
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Luján de Cuyo
Luján de Cuyo Foto: Imagen generada por IA por Canal 26

Si vivís en Mendoza o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 15°. Con un cielo parcialmente nuboso, la jornada en Mendoza promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 1 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Mendoza

Mañana
Nubes y claros
Viento
Sur 4 - 7 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
14°
Viento
Suroeste 4 - 15 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
11°
Viento
Oeste 1 - 7 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Mendoza se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 4 - 17 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.

Máxima: 15°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:29
Puesta del sol18:36
Horas de luz10h 7m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Mendoza

¿Cómo estará el tiempo hoy en Mendoza?

Para este 1 de junio de 2026, el pronóstico en Mendoza indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Mendoza?

El sol sale hoy en Mendoza a las 08:29 y se pone a las 18:36, dando aproximadamente 10h 7m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Mendoza?

El índice UV máximo esperado para hoy en Mendoza es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Mendoza?

El pronóstico para hoy en Mendoza indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Mendoza?

Para este 1 de junio de 2026, los vientos en Mendoza soplarán a una velocidad de 4 - 17 km/h.

Ubicación de Mendoza

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Sur 3 - 7 km/h 0% Nubes y claros
02:00 10° 10° Sur 3 - 7 km/h 0% Nubes y claros
03:00 10° 10° Suroeste 3 - 7 km/h 0% Nubes y claros
04:00 10° 10° Suroeste 3 - 7 km/h 0% Nubes y claros
05:00 10° Suroeste 3 - 7 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Suroeste 4 - 8 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Suroeste 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Suroeste 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Sur 4 - 7 km/h 0% Nubes y claros
10:00 10° 10° Sur 4 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 12° 12° Sureste 2 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 13° 13° Sureste 2 - 14 km/h 0% Cubierto
13:00 14° 14° Sur 3 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 15° 15° Sureste 4 - 17 km/h 0% Cubierto
15:00 14° 14° Sureste 4 - 16 km/h 0% Cubierto
16:00 14° 14° Sur 3 - 16 km/h 0% Cubierto
17:00 14° 14° Suroeste 4 - 15 km/h 0% Cubierto
18:00 14° 14° Suroeste 2 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 13° 13° Noroeste 2 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 13° 13° Noroeste 2 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 12° 12° Oeste 2 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 11° 11° Oeste 1 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 12° 12° Suroeste 2 - 6 km/h 0% Cubierto
24:00 12° 12° Suroeste 2 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.