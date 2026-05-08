Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
viernes, 8 de mayo de 2026, 03:30
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Luján de Cuyo
Luján de Cuyo Foto: Imagen generada por IA por Canal 26

El pronóstico para Mendoza este 8 de mayo de 2026 indica una máxima de 15° y una mínima de . Con vientos de 19 - 50 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Mendoza

Mañana
Soleado
Viento
Noroeste 3 - 8 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
15°
Viento
Noreste 11 - 34 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Sur 14 - 50 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Mendoza se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 19 - 50 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 11° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.

Máxima: 15°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:13
Puesta del sol18:49
Horas de luz10h 36m
Fase lunarMenguante
Iluminación62%

Radar meteorológico – Mendoza

¿Cómo estará el tiempo hoy en Mendoza?

Para este 8 de mayo de 2026, el pronóstico en Mendoza indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Mendoza?

El sol sale hoy en Mendoza a las 08:13 y se pone a las 18:49, dando aproximadamente 10h 36m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Mendoza?

El índice UV máximo esperado para hoy en Mendoza es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Mendoza?

El pronóstico para hoy en Mendoza indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Mendoza?

Para este 8 de mayo de 2026, los vientos en Mendoza soplarán a una velocidad de 19 - 50 km/h.

Ubicación de Mendoza

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Sureste 11 - 29 km/h 0% Nubes y claros
02:00 12° 12° Suroeste 7 - 9 km/h 0% Nubes y claros
03:00 11° Este 0 - 4 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Norte 0 - 4 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Norte 2 - 5 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Noreste 2 - 6 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Noreste 1 - 6 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Noreste 3 - 6 km/h 0% Soleado
09:00 Noroeste 3 - 8 km/h 0% Soleado
10:00 Norte 6 - 17 km/h 0% Soleado
11:00 10° Norte 13 - 31 km/h 0% Soleado
12:00 12° 12° Noreste 17 - 38 km/h 0% Soleado
13:00 13° 13° Noreste 19 - 43 km/h 0% Soleado
14:00 14° 14° Norte 18 - 44 km/h 0% Soleado
15:00 15° 15° Norte 17 - 42 km/h 0% Soleado
16:00 15° 15° Noreste 14 - 40 km/h 0% Soleado
17:00 15° 15° Noreste 11 - 34 km/h 0% Soleado
18:00 14° 14° Noreste 8 - 26 km/h 0% Soleado
19:00 11° 11° Sureste 6 - 19 km/h 0% Soleado
20:00 11° 11° Sur 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros
21:00 10° 10° Sur 13 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Sur 14 - 50 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Sur 7 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Oeste 3 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.