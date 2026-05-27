Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
miércoles, 27 de mayo de 2026, 06:30
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Luján de Cuyo
Luján de Cuyo Foto: Imagen generada por IA por Canal 26

¿Cómo estará el tiempo hoy en Mendoza? Para este 27 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 16° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 17h. El día se presentará neblina, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 27 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Mendoza

Mañana
Soleado
Viento
Sur 4 - 8 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
16°
Viento
Norte 3 - 21 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
11°
Viento
Sur 1 - 10 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Mendoza se espera una jornada con neblina. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 6 - 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.

Máxima: 16°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:26
Puesta del sol18:38
Horas de luz10h 12m
Fase lunarCreciente
Iluminación88%

Radar meteorológico – Mendoza

¿Cómo estará el tiempo hoy en Mendoza?

Para este 27 de mayo de 2026, el pronóstico en Mendoza indica neblina. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Mendoza?

El sol sale hoy en Mendoza a las 08:26 y se pone a las 18:38, dando aproximadamente 10h 12m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Mendoza?

El índice UV máximo esperado para hoy en Mendoza es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Mendoza?

El pronóstico para hoy en Mendoza indica neblina con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Mendoza?

Para este 27 de mayo de 2026, los vientos en Mendoza soplarán a una velocidad de 6 - 25 km/h.

Ubicación de Mendoza

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° Norte 0 - 5 km/h 0% Neblina
02:00 Norte 0 - 5 km/h 0% Neblina
03:00 10° Suroeste 1 - 4 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Suroeste 1 - 3 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Suroeste 2 - 4 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Suroeste 2 - 4 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Oeste 1 - 4 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Suroeste 2 - 6 km/h 0% Soleado
09:00 Sur 4 - 8 km/h 0% Soleado
10:00 Oeste 3 - 13 km/h 0% Nubes y claros
11:00 11° 11° Este 1 - 16 km/h 0% Nubes y claros
12:00 12° 12° Este 6 - 20 km/h 0% Nubes y claros
13:00 14° 14° Este 4 - 22 km/h 0% Nubes y claros
14:00 15° 15° Noreste 4 - 24 km/h 0% Nubes y claros
15:00 16° 16° Este 6 - 25 km/h 0% Nubes y claros
16:00 16° 16° Este 6 - 24 km/h 0% Nubes y claros
17:00 16° 16° Norte 3 - 21 km/h 0% Nubes y claros
18:00 15° 15° Norte 2 - 17 km/h 0% Nubes y claros
19:00 13° 13° Sureste 2 - 12 km/h 0% Nubes y claros
20:00 12° 12° Sur 1 - 10 km/h 0% Nubes y claros
21:00 11° 11° Noroeste 3 - 10 km/h 0% Nubes y claros
22:00 11° 11° Sur 1 - 10 km/h 0% Nubes y claros
23:00 10° 10° Sur 3 - 9 km/h 0% Nubes y claros
24:00 10° 11° Oeste 3 - 9 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.