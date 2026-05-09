Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
sábado, 9 de mayo de 2026, 06:30
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Provincia de Misiones
Provincia de Misiones

¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones? Para este 9 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 17° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 10° para este 9 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Misiones

Mañana
Soleado
12°
Viento
Sur 9 - 22 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
14°
Viento
Suroeste 13 - 28 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
11°
Viento
Suroeste 8 - 19 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Misiones se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 16 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.

Máxima: 17°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:13
Puesta del sol18:06
Horas de luz10h 53m
Fase lunarMenguante
Iluminación53%

Radar meteorológico – Misiones

¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones?

Para este 9 de mayo de 2026, el pronóstico en Misiones indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?

El sol sale hoy en Misiones a las 07:13 y se pone a las 18:06, dando aproximadamente 10h 53m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?

El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Misiones?

El pronóstico para hoy en Misiones indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?

Para este 9 de mayo de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 16 - 35 km/h.

Ubicación de Misiones

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Suroeste 8 - 19 km/h 0% Cielo despejado
02:00 12° 12° Sur 7 - 17 km/h 0% Cielo despejado
03:00 11° 11° Sur 7 - 16 km/h 0% Cielo despejado
04:00 11° 11° Sur 8 - 19 km/h 0% Cielo despejado
05:00 11° 11° Sur 7 - 18 km/h 0% Cielo despejado
06:00 10° 10° Sur 7 - 17 km/h 0% Cielo despejado
07:00 10° 10° Sur 8 - 17 km/h 0% Soleado
08:00 11° 11° Sur 9 - 18 km/h 0% Soleado
09:00 12° 12° Sur 9 - 22 km/h 0% Soleado
10:00 14° 14° Sur 9 - 22 km/h 0% Soleado
11:00 15° 15° Sur 12 - 30 km/h 0% Soleado
12:00 16° 16° Sur 11 - 29 km/h 0% Cubierto
13:00 16° 16° Suroeste 9 - 28 km/h 0% Cubierto
14:00 16° 16° Suroeste 9 - 21 km/h 0% Cubierto
15:00 15° 15° Suroeste 11 - 23 km/h 0% Cubierto
16:00 15° 15° Suroeste 12 - 26 km/h 0% Cubierto
17:00 14° 14° Suroeste 13 - 28 km/h 0% Cubierto
18:00 13° 13° Suroeste 16 - 33 km/h 0% Cubierto
19:00 11° 11° Suroeste 16 - 35 km/h 0% Nubes y claros
20:00 11° 11° Suroeste 12 - 34 km/h 0% Cielo despejado
21:00 11° 11° Suroeste 8 - 25 km/h 0% Cielo despejado
22:00 11° 11° Suroeste 8 - 19 km/h 0% Cielo despejado
23:00 11° 11° Suroeste 8 - 17 km/h 0% Cielo despejado
24:00 11° 11° Suroeste 9 - 17 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.