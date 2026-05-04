Canal 26
Por Canal 26
lunes, 4 de mayo de 2026, 10:00
Cataratas del Iguazu, Misiones. Unsplash.
Cataratas del Iguazu, Misiones. Unsplash.

Si vivís en Misiones o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 28°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Misiones promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 17° para este 4 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Misiones

Mañana
Nubes y claros
20°
Viento
Noreste 9 - 18 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
25°
Viento
Suroeste 3 - 11 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
21°
Viento
Este 9 - 16 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Misiones se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 17° y llegará a una máxima de 28°.

Viento: 14 - 36 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 1.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 20°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 21°.


Mañana se esperan 31° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 31°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.

Máxima: 28°
Mínima: 17°
Sensación Térmica: 18°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:10
Puesta del sol18:09
Horas de luz10h 59m
Fase lunarMenguante
Iluminación92%

Radar meteorológico – Misiones

¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones?

Para este 4 de mayo de 2026, el pronóstico en Misiones indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 17° y una máxima de 28°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?

El sol sale hoy en Misiones a las 07:10 y se pone a las 18:09, dando aproximadamente 10h 59m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?

El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Misiones?

El pronóstico para hoy en Misiones indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 1.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?

Para este 4 de mayo de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 14 - 36 km/h.

Ubicación de Misiones

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 19° 19° Este 7 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 19° 19° Este 6 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 18° 18° Este 7 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 18° 18° Este 4 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 18° 18° Este 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
06:00 18° 18° Este 6 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 18° 18° Noreste 9 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 19° 19° Noreste 10 - 17 km/h 0% Nubes y claros
09:00 20° 20° Noreste 9 - 18 km/h 0% Nubes y claros
10:00 23° 22° Norte 8 - 19 km/h 0% Nubes y claros
11:00 25° 26° Norte 11 - 25 km/h 0% Nubes y claros
12:00 26° 28° Norte 13 - 29 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
13:00 27° 29° Noroeste 14 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 27° 29° Noroeste 12 - 34 km/h 0% Nubes y claros
15:00 26° 27° Noroeste 11 - 36 km/h 50% 0.6 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16:00 26° 28° Oeste 2 - 25 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17:00 25° 27° Suroeste 3 - 11 km/h 0% Nubes y claros
18:00 24° 23° Sur 5 - 9 km/h 0% Nubes y claros
19:00 23° 21° Sureste 9 - 16 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
20:00 22° 20° Sureste 10 - 19 km/h 0% Cielo despejado
21:00 22° 22° Sureste 9 - 17 km/h 0% Cielo despejado
22:00 21° 21° Este 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
23:00 21° 21° Este 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
24:00 21° 21° Noreste 10 - 19 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.