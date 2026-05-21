Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
jueves, 21 de mayo de 2026, 06:30
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Ruiz de Montoya, en Misiones. Foto: Ministerio de Turismo Misiones.
Ruiz de Montoya, en Misiones. Foto: Ministerio de Turismo Misiones.

¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones? Para este 21 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 18° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 21 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Misiones

Mañana
Nubes y claros
11°
Viento
Sureste 9 - 21 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
16°
Viento
Sur 14 - 29 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
12°
Viento
Sur 15 - 30 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Misiones se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 15 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.

Máxima: 18°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:20
Puesta del sol18:00
Horas de luz10h 40m
Fase lunarCreciente
Iluminación30%

Radar meteorológico – Misiones

¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones?

Para este 21 de mayo de 2026, el pronóstico en Misiones indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?

El sol sale hoy en Misiones a las 07:20 y se pone a las 18:00, dando aproximadamente 10h 40m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?

El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Misiones?

El pronóstico para hoy en Misiones indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?

Para este 21 de mayo de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 15 - 31 km/h.

Ubicación de Misiones

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Sur 5 - 12 km/h 0% Cielo despejado
02:00 10° 10° Sur 6 - 11 km/h 0% Cielo despejado
03:00 10° 10° Sur 6 - 12 km/h 0% Cielo despejado
04:00 10° 10° Sureste 5 - 12 km/h 0% Nubes y claros
05:00 10° Sur 6 - 12 km/h 0% Nubes y claros
06:00 10° Sur 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Sureste 8 - 16 km/h 0% Nubes y claros
08:00 10° Sureste 10 - 19 km/h 0% Nubes y claros
09:00 11° 11° Sureste 9 - 21 km/h 0% Nubes y claros
10:00 12° 12° Sureste 9 - 22 km/h 0% Nubes y claros
11:00 14° 14° Sureste 8 - 22 km/h 0% Nubes y claros
12:00 16° 16° Sureste 7 - 21 km/h 0% Nubes y claros
13:00 17° 17° Sur 7 - 21 km/h 0% Nubes y claros
14:00 17° 17° Sur 9 - 22 km/h 0% Nubes y claros
15:00 17° 17° Sur 12 - 27 km/h 0% Nubes y claros
16:00 17° 17° Sur 13 - 29 km/h 0% Nubes y claros
17:00 16° 16° Sur 14 - 29 km/h 0% Nubes y claros
18:00 15° 15° Sur 13 - 27 km/h 0% Nubes y claros
19:00 14° 14° Sur 11 - 26 km/h 0% Nubes y claros
20:00 13° 13° Sur 11 - 22 km/h 0% Cielo despejado
21:00 12° 12° Sur 14 - 27 km/h 0% Cielo despejado
22:00 12° 12° Sur 15 - 30 km/h 0% Cielo despejado
23:00 11° 11° Sureste 15 - 31 km/h 0% Cielo despejado
24:00 10° 10° Sureste 14 - 30 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.