Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
jueves, 7 de mayo de 2026, 06:30
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Ruiz de Montoya, en Misiones. Foto: Ministerio de Turismo Misiones.
Ruiz de Montoya, en Misiones. Foto: Ministerio de Turismo Misiones.

Si vivís en Misiones o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 29°. Con un cielo chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Misiones promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 14° para este 7 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Misiones

Mañana
Parcialmente nuboso
25°
Viento
Norte 24 - 48 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
28°
Viento
Norte 22 - 53 km/h
Lluvia
0%
Noche
Chubascos tormentosos con cielo cubierto
15°
Viento
Suroeste 14 - 45 km/h
Lluvia
90% 2.1 mm

Hoy en Misiones se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 29°.

Viento: 35 - 69 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 26 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 25°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.

Máxima: 29°
Mínima: 14°
Sensación Térmica: 26°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:12
Puesta del sol18:07
Horas de luz10h 55m
Fase lunarMenguante
Iluminación71%

Radar meteorológico – Misiones

¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones?

Para este 7 de mayo de 2026, el pronóstico en Misiones indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 29°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?

El sol sale hoy en Misiones a las 07:12 y se pone a las 18:07, dando aproximadamente 10h 55m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?

El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Misiones?

El pronóstico para hoy en Misiones indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 26 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?

Para este 7 de mayo de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 35 - 69 km/h.

Ubicación de Misiones

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 26° 27° Noreste 18 - 35 km/h 0% Nubes y claros
02:00 26° 27° Norte 19 - 35 km/h 0% Nubes y claros
03:00 25° 26° Norte 20 - 38 km/h 0% Nubes y claros
04:00 25° 26° Norte 19 - 38 km/h 0% Nubes y claros
05:00 25° 26° Norte 20 - 38 km/h 0% Nubes y claros
06:00 25° 26° Norte 19 - 38 km/h 0% Nubes y claros
07:00 25° 26° Norte 19 - 36 km/h 0% Nubes y claros
08:00 25° 26° Norte 22 - 42 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 25° 26° Norte 24 - 48 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 26° 26° Norte 24 - 47 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 26° 27° Norte 30 - 59 km/h 0% Nubes y claros
12:00 27° 28° Norte 29 - 59 km/h 0% Nubes y claros
13:00 28° 29° Norte 31 - 61 km/h 0% Nubes y claros
14:00 28° 29° Norte 32 - 64 km/h 0% Nubes y claros
15:00 28° 29° Norte 35 - 67 km/h 0% Nubes y claros
16:00 28° 29° Norte 28 - 68 km/h 0% Nubes y claros
17:00 28° 28° Norte 22 - 53 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 25° 26° Norte 19 - 51 km/h 70% 1.7 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
19:00 22° 22° Noroeste 22 - 49 km/h 90% 5.2 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
20:00 21° 21° Noroeste 20 - 46 km/h 90% 3.1 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
21:00 15° 15° Suroeste 23 - 62 km/h 90% 4.1 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
22:00 15° 15° Suroeste 14 - 45 km/h 90% 2.1 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
23:00 14° 14° Suroeste 17 - 35 km/h 90% 7.3 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
24:00 15° 15° Suroeste 13 - 38 km/h 80% 2.5 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.