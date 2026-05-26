Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
martes, 26 de mayo de 2026, 06:30
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Ruiz de Montoya, en Misiones. Foto: Ministerio de Turismo Misiones.
Ruiz de Montoya, en Misiones. Foto: Ministerio de Turismo Misiones.

El pronóstico para Misiones este 26 de mayo de 2026 indica una máxima de 20° y una mínima de 15°. Con vientos de 8 - 20 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Misiones

Mañana
Cubierto
16°
Viento
Suroeste 6 - 16 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
19°
Viento
Suroeste 6 - 17 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
16°
Viento
Sureste 6 - 11 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Misiones se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 8 - 20 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 24°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.

Máxima: 20°
Mínima: 15°
Sensación Térmica: 17°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:22
Puesta del sol17:58
Horas de luz10h 36m
Fase lunarCreciente
Iluminación80%

Radar meteorológico – Misiones

¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones?

Para este 26 de mayo de 2026, el pronóstico en Misiones indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?

El sol sale hoy en Misiones a las 07:22 y se pone a las 17:58, dando aproximadamente 10h 36m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?

El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Misiones?

El pronóstico para hoy en Misiones indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?

Para este 26 de mayo de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 8 - 20 km/h.

Ubicación de Misiones

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 18° 18° Suroeste 4 - 8 km/h 0% Cubierto
02:00 17° 17° Oeste 4 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 17° 17° Oeste 7 - 12 km/h 0% Cubierto
04:00 17° 17° Oeste 6 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 17° 17° Oeste 7 - 13 km/h 0% Cubierto
06:00 16° 16° Oeste 7 - 13 km/h 0% Niebla
07:00 16° 16° Suroeste 6 - 13 km/h 0% Niebla
08:00 15° 15° Suroeste 7 - 14 km/h 0% Cubierto
09:00 16° 16° Suroeste 6 - 16 km/h 0% Cubierto
10:00 17° 17° Suroeste 6 - 16 km/h 0% Cubierto
11:00 18° 18° Suroeste 6 - 16 km/h 0% Cubierto
12:00 19° 19° Suroeste 7 - 19 km/h 0% Cubierto
13:00 20° 20° Suroeste 7 - 20 km/h 0% Cubierto
14:00 20° 20° Suroeste 7 - 20 km/h 0% Cubierto
15:00 20° 20° Suroeste 8 - 20 km/h 0% Cubierto
16:00 19° 19° Suroeste 7 - 20 km/h 0% Cubierto
17:00 19° 19° Suroeste 6 - 17 km/h 0% Cubierto
18:00 18° 18° Suroeste 6 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 18° 18° Sur 7 - 14 km/h 0% Cubierto
20:00 17° 17° Sur 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado
21:00 16° 16° Sur 5 - 12 km/h 0% Cielo despejado
22:00 16° 16° Sureste 6 - 11 km/h 0% Cielo despejado
23:00 15° 15° Sureste 6 - 11 km/h 0% Cielo despejado
24:00 15° 15° Sureste 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.