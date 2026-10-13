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Temperaturas y lluvias en Misiones: los datos del clima hoy, 13 de octubre de 2026

Hoy en Misiones se espera una temperatura mínima de 18° y una máxima de 25°. Con una probabilidad de lluvia de 80% (4.1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Cataratas del Iguazu, Misiones. Unsplash.
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Si vivís en Misiones o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 25°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en Misiones promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 18° para este 13 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Misiones: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
20°
Viento
Este 3 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
23°
Viento
Sur 7 - 20 km/h
Lluvia
30% 0.6 mm
Noche
Cubierto
21°
Viento
Sureste 12 - 22 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Misiones se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 18° y llegará a una máxima de 25°.

Viento: 13 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 4.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 20°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 21°.


Mañana se esperan 25° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 24°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.

Máxima: 25°
Mínima: 18°
Sensación Térmica: 19°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:09
Puesta del sol18:50
Horas de luz12h 41m
Fase lunarCreciente
Iluminación9%

Radar meteorológico – Misiones

¿Cómo estará el clima hoy en Misiones?

Para este 13 de octubre de 2026, el pronóstico en Misiones indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 18° y una máxima de 25°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?

El sol sale hoy en Misiones a las 06:09 y se pone a las 18:50, dando aproximadamente 12h 41m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?

El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Misiones?

El pronóstico para hoy en Misiones indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 4.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?

Para este 13 de octubre de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 13 - 27 km/h.

Ubicación de Misiones

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 19° 19° Este 9 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 19° 19° Este 6 - 18 km/h 0% Cubierto
03:00 19° 19° Este 4 - 13 km/h 0% Cubierto
04:00 19° 19° Este 6 - 12 km/h 0% Cubierto
05:00 19° 19° Sureste 5 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 18° 18° Noreste 8 - 15 km/h 0% Cubierto
07:00 19° 19° Noreste 9 - 18 km/h 0% Cubierto
08:00 19° 19° Este 6 - 19 km/h 0% Cubierto
09:00 20° 20° Este 3 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 22° 22° Este 7 - 19 km/h 0% Nubes y claros
11:00 24° 25° Noreste 7 - 21 km/h 0% Cubierto
12:00 24° 25° Norte 9 - 24 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
13:00 25° 26° Noroeste 8 - 24 km/h 60% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14:00 24° 24° Oeste 9 - 22 km/h 50% 1.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15:00 23° 22° Suroeste 11 - 27 km/h 40% 0.8 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16:00 24° 24° Suroeste 7 - 26 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17:00 23° 24° Sur 7 - 20 km/h 30% 0.6 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18:00 23° 22° Sur 8 - 17 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
19:00 22° 22° Sur 6 - 15 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
20:00 21° 21° Sur 9 - 15 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 21° 21° Sureste 11 - 22 km/h 0% Cubierto
22:00 21° 21° Sureste 12 - 22 km/h 0% Cubierto
23:00 21° 21° Sureste 13 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 20° 20° Sureste 10 - 25 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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