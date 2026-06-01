Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
lunes, 1 de junio de 2026, 06:30
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Villa La Angostura
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Si vivís en Neuquén o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 12°. Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, la jornada en Neuquén promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 1 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Neuquén

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Sureste 17 - 31 km/h
Lluvia
70% 0.2 mm
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
10°
Viento
Sureste 15 - 27 km/h
Lluvia
30% 0.4 mm
Noche
Cubierto
10°
Viento
Sureste 15 - 28 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 12°.

Viento: 17 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 5.4 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 12°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:41
Puesta del sol18:18
Horas de luz9h 37m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén?

Para este 1 de junio de 2026, el pronóstico en Neuquén indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 12°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 08:41 y se pone a las 18:18, dando aproximadamente 9h 37m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 5.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 1 de junio de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 17 - 33 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Este 9 - 31 km/h 0% Cubierto
02:00 12° 12° Este 15 - 31 km/h 0% Cubierto
03:00 10° 10° Sureste 15 - 30 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 10° Sureste 16 - 29 km/h 0% Cubierto
05:00 10° Sureste 17 - 31 km/h 0% Cubierto
06:00 10° Sureste 16 - 31 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 10° Sureste 16 - 29 km/h 80% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 Sureste 16 - 29 km/h 80% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 Sureste 17 - 31 km/h 70% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 Sureste 17 - 31 km/h 80% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 Sureste 17 - 31 km/h 80% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 10° Sureste 17 - 32 km/h 80% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 10° Este 16 - 33 km/h 70% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 10° Sureste 16 - 31 km/h 50% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 10° Sureste 15 - 30 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 10° Sureste 14 - 28 km/h 50% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 10° Sureste 15 - 27 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 10° Sureste 16 - 28 km/h 30% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 10° Sureste 16 - 28 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 10° Sureste 16 - 28 km/h 0% Cubierto
21:00 10° Sureste 16 - 28 km/h 0% Cubierto
22:00 10° Sureste 15 - 28 km/h 0% Cubierto
23:00 10° 10° Sureste 13 - 26 km/h 0% Cubierto
24:00 10° 10° Sureste 11 - 23 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.