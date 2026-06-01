Clima en Neuquén: cuál será la temperatura máxima este 1 de junio de 2026
Hoy en Neuquén se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 12°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (5.4 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.
Si vivís en Neuquén o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 12°. Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, la jornada en Neuquén promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 9° para este 1 de junio de 2026.
Pronóstico para hoy en Neuquén
Hoy en Neuquén se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 9° y llegará a una máxima de 12°.
Viento: 17 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 5.4 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.
Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 15°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|08:41
|Puesta del sol
|18:18
|Horas de luz
|9h 37m
|Fase lunar
|Llena
|Iluminación
|99%
Radar meteorológico – Neuquén
¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén?
Para este 1 de junio de 2026, el pronóstico en Neuquén indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 9° y una máxima de 12°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?
El sol sale hoy en Neuquén a las 08:41 y se pone a las 18:18, dando aproximadamente 9h 37m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?
El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Neuquén?
El pronóstico para hoy en Neuquén indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 5.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?
Para este 1 de junio de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 17 - 33 km/h.
Ubicación de Neuquén
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|12°
|12°
|Este 9 - 31 km/h
|0%
|Cubierto
|02:00
|12°
|12°
|Este 15 - 31 km/h
|0%
|Cubierto
|03:00
|10°
|10°
|Sureste 15 - 30 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|04:00
|10°
|8°
|Sureste 16 - 29 km/h
|0%
|Cubierto
|05:00
|10°
|8°
|Sureste 17 - 31 km/h
|0%
|Cubierto
|06:00
|10°
|8°
|Sureste 16 - 31 km/h
|60% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|07:00
|10°
|7°
|Sureste 16 - 29 km/h
|80% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|08:00
|9°
|7°
|Sureste 16 - 29 km/h
|80% 0.5 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|09:00
|9°
|7°
|Sureste 17 - 31 km/h
|70% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|10:00
|9°
|7°
|Sureste 17 - 31 km/h
|80% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|11:00
|9°
|7°
|Sureste 17 - 31 km/h
|80% 0.7 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|12:00
|10°
|7°
|Sureste 17 - 32 km/h
|80% 0.6 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|13:00
|10°
|8°
|Este 16 - 33 km/h
|70% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|14:00
|10°
|8°
|Sureste 16 - 31 km/h
|50% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|15:00
|10°
|8°
|Sureste 15 - 30 km/h
|50% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|16:00
|10°
|8°
|Sureste 14 - 28 km/h
|50% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|17:00
|10°
|8°
|Sureste 15 - 27 km/h
|30% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|18:00
|10°
|8°
|Sureste 16 - 28 km/h
|30% 0.5 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|19:00
|10°
|8°
|Sureste 16 - 28 km/h
|30% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|20:00
|10°
|8°
|Sureste 16 - 28 km/h
|0%
|Cubierto
|21:00
|10°
|8°
|Sureste 16 - 28 km/h
|0%
|Cubierto
|22:00
|10°
|8°
|Sureste 15 - 28 km/h
|0%
|Cubierto
|23:00
|10°
|10°
|Sureste 13 - 26 km/h
|0%
|Cubierto
|24:00
|10°
|10°
|Sureste 11 - 23 km/h
|0%
|Cubierto
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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