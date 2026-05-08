Hoy en Neuquén se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 6° y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 31 - 63 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 1.9 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 8°.

Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 16°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.