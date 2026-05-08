Clima en Neuquén: cuál será la temperatura máxima este 8 de mayo de 2026
Hoy en Neuquén se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 13°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (1.9 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.
El pronóstico para Neuquén este 8 de mayo de 2026 indica una máxima de 13° y una mínima de 6°. Con vientos de 31 - 63 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.
Pronóstico para hoy en Neuquén
Hoy en Neuquén se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 6° y llegará a una máxima de 13°.
Viento: 31 - 63 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 1.9 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 8°.
Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 16°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|08:21
|Puesta del sol
|18:35
|Horas de luz
|10h 14m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|62%
Radar meteorológico – Neuquén
¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén?
Para este 8 de mayo de 2026, el pronóstico en Neuquén indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 6° y una máxima de 13°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?
El sol sale hoy en Neuquén a las 08:21 y se pone a las 18:35, dando aproximadamente 10h 14m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?
El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Neuquén?
El pronóstico para hoy en Neuquén indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 1.9 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?
Para este 8 de mayo de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 31 - 63 km/h.
Ubicación de Neuquén
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|9°
|6°
|Suroeste 19 - 45 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|8°
|6°
|Suroeste 20 - 44 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|03:00
|7°
|4°
|Suroeste 20 - 42 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|04:00
|7°
|4°
|Suroeste 16 - 37 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|05:00
|7°
|5°
|Suroeste 14 - 30 km/h
|0%
|Cubierto
|06:00
|7°
|5°
|Suroeste 13 - 26 km/h
|0%
|Cubierto
|07:00
|7°
|5°
|Suroeste 12 - 24 km/h
|0%
|Cubierto
|08:00
|7°
|5°
|Suroeste 13 - 25 km/h
|0%
|Cubierto
|09:00
|7°
|5°
|Suroeste 16 - 30 km/h
|0%
|Cubierto
|10:00
|8°
|5°
|Suroeste 20 - 37 km/h
|0%
|Cubierto
|11:00
|8°
|5°
|Suroeste 22 - 42 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|12:00
|9°
|6°
|Suroeste 25 - 49 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|11°
|11°
|Suroeste 27 - 57 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|12°
|12°
|Suroeste 31 - 62 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|15:00
|10°
|7°
|Suroeste 29 - 63 km/h
|40% 0.8 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|16:00
|8°
|5°
|Suroeste 20 - 56 km/h
|50% 1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|17:00
|10°
|7°
|Suroeste 18 - 37 km/h
|40% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|18:00
|10°
|10°
|Suroeste 19 - 38 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|9°
|7°
|Suroeste 18 - 36 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|9°
|6°
|Suroeste 19 - 36 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|8°
|6°
|Sur 18 - 37 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|8°
|5°
|Sur 16 - 35 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|8°
|6°
|Suroeste 13 - 30 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|24:00
|7°
|5°
|Suroeste 13 - 25 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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