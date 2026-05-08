Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
viernes, 8 de mayo de 2026, 03:30
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Villa La Angostura. Foto: Télam.
Villa La Angostura. Foto: Télam.

El pronóstico para Neuquén este 8 de mayo de 2026 indica una máxima de 13° y una mínima de . Con vientos de 31 - 63 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Neuquén

Mañana
Cubierto
Viento
Suroeste 16 - 30 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
10°
Viento
Suroeste 18 - 37 km/h
Lluvia
40% 0.1 mm
Noche
Nubes y claros
Viento
Sur 16 - 35 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 31 - 63 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 1.9 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 13°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:21
Puesta del sol18:35
Horas de luz10h 14m
Fase lunarMenguante
Iluminación62%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén?

Para este 8 de mayo de 2026, el pronóstico en Neuquén indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 08:21 y se pone a las 18:35, dando aproximadamente 10h 14m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 1.9 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 8 de mayo de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 31 - 63 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Suroeste 19 - 45 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Suroeste 20 - 44 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Suroeste 20 - 42 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Suroeste 16 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Suroeste 14 - 30 km/h 0% Cubierto
06:00 Suroeste 13 - 26 km/h 0% Cubierto
07:00 Suroeste 12 - 24 km/h 0% Cubierto
08:00 Suroeste 13 - 25 km/h 0% Cubierto
09:00 Suroeste 16 - 30 km/h 0% Cubierto
10:00 Suroeste 20 - 37 km/h 0% Cubierto
11:00 Suroeste 22 - 42 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Suroeste 25 - 49 km/h 0% Nubes y claros
13:00 11° 11° Suroeste 27 - 57 km/h 0% Soleado
14:00 12° 12° Suroeste 31 - 62 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 10° Suroeste 29 - 63 km/h 40% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 Suroeste 20 - 56 km/h 50% 1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 10° Suroeste 18 - 37 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18:00 10° 10° Suroeste 19 - 38 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Suroeste 18 - 36 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Suroeste 19 - 36 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Sur 18 - 37 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Sur 16 - 35 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Suroeste 13 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Suroeste 13 - 25 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.