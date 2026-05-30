Lluvia en Buenos Aires Foto: EFE

Después de varios días con cielo cubierto, humedad alta y mañanas atravesadas por neblinas persistentes, el tiempo en el Área Metropolitana de Buenos Aires sigue mostrando cierta estabilidad. Sin embargo, los pronósticos extendidos ya empiezan a detectar una posible modificación del escenario meteorológico para los próximos días, con la chance de que reaparezcan las lluvias en el inicio de junio. Por ahora, el panorama inmediato todavía no marca tormentas confirmadas para el cierre de mayo en la Ciudad y el conurbano, pero la tendencia ya comenzó a llamar la atención.

Cómo está el tiempo hoy en Buenos Aires

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el AMBA atraviesa jornadas con nubosidad variable, ambiente húmedo y temperaturas frescas durante la mañana, aunque sin precipitaciones previstas en el corto plazo. Para el cierre de esta semana y el inicio del fin de semana, el pronóstico oficial mantiene una secuencia de días sin lluvias, con cielo entre mayormente nublado y parcialmente nublado, además de marcas térmicas típicas de fines de mayo.

El dato importante es que la estabilidad actual no significa que el tiempo vaya a sostenerse sin cambios durante muchos días más. Por el contrario, las proyecciones meteorológicas más allá del fin de semana ya reflejan una ventana de posible inestabilidad que podría impactar en Buenos Aires durante los primeros días de junio.

Cuándo podrían volver las lluvias al AMBA

La principal novedad aparece al mirar el pronóstico extendido. Distintos modelos muestran que las lluvias podrían reaparecer entre el miércoles 3 y el jueves 4 de junio, aunque la fecha exacta todavía no está completamente consolidada. En una actualización previa, el portal Meteored había señalado al 3 de junio como posible regreso de lluvias y tormentas para Capital y el conurbano. Sin embargo, en una proyección posterior a 14 días, la mayor probabilidad se desplazó hacia el jueves 4 de junio, con un 60% de chances de precipitación y un acumulado estimado todavía bajo.

Hasta cuándo sigue la lluvia en el AMBA Foto: NA

Esto deja una conclusión clara: la señal de cambio está, pero todavía falta que se afirme con el correr de los próximos reportes. En meteorología, cuando el evento todavía está relativamente lejos, es habitual que se muevan algunas horas o incluso uno o dos días las previsiones. Por eso, aunque la tendencia ya existe, todavía conviene hablar de una posible vuelta de la inestabilidad y no de un temporal confirmado.

Qué dice el pronóstico oficial sobre tormentas de 72 horas

Por ahora, el pronóstico oficial del SMN no confirma un evento prolongado de 72 horas seguidas de tormentas sobre el AMBA. Lo que sí aparece en los modelos privados y en algunas proyecciones extendidas es la posibilidad de un cambio de patrón atmosférico en la primera semana de junio, con mayor nubosidad, humedad y condiciones para lluvias aisladas o chaparrones. En ese punto, será clave seguir las actualizaciones diarias para saber si finalmente esa inestabilidad se transforma en un período más largo de mal tiempo.

En otras palabras, hoy no se puede hablar con certeza de una seguidilla de tres días de tormenta intensa sobre Buenos Aires. Sí se puede afirmar que el escenario estable empieza a mostrar señales de agotamiento, y que la próxima semana podría traer las primeras novedades concretas en el pronóstico.

Cómo seguirá la temperatura en los próximos días

Mientras tanto, el comportamiento térmico también acompaña esa transición. Durante el cierre de mayo, Buenos Aires se mantiene con mínimas bajas, tardes frescas o templadas y un nivel de humedad que sigue siendo alto, incluso en ausencia de lluvias. El tiempo estable del fin de semana responde a esa lógica: mañanas frías, cielo cargado y condiciones sin grandes cambios bruscos. Si finalmente se consolida el regreso de la inestabilidad, es probable que aumente todavía más la nubosidad y que aparezcan precipitaciones intermitentes.

Pronostican lluvias para el 25 de mayo Foto: Archivo Reuters

El viernes 29 de mayo, por ejemplo, el pronóstico para la Ciudad de Buenos Aires indicó una jornada sin lluvias, con temperaturas bajas y cielo nublado, mientras que el fin de semana seguiría con condiciones similares, sin eventos destacados en la previsión oficial inmediata.

Qué conviene tener en cuenta si tenés planes al aire libre

Para quienes estén organizando salidas, viajes cortos o actividades al aire libre, el dato más importante es que el fin de semana todavía aparece sin lluvias confirmadas en el AMBA. Sin embargo, si los planes son para la primera mitad de junio, conviene seguir de cerca la evolución del pronóstico. Cuando el ambiente está tan húmedo y los modelos empiezan a detectar cambios, una actualización puede modificar bastante rápido el escenario esperado.

También es importante diferenciar entre lluvias débiles, chaparrones aislados y tormentas. Muchas veces, el regreso del agua no implica necesariamente un temporal fuerte, sino un período de precipitaciones intermitentes o condiciones inestables repartidas en varias horas. En este caso, la información disponible muestra por ahora una señal temprana de desmejoramiento, pero no un fenómeno severo confirmado para la Ciudad y sus alrededores.

El resumen del pronóstico para Buenos Aires

En síntesis, Buenos Aires atraviesa un cierre de mayo con clima estable, mucha humedad, cielo nublado y sin lluvias inmediatas en el pronóstico oficial. La novedad empieza a aparecer en el horizonte cercano: los modelos extendidos ya sugieren la posible vuelta de la inestabilidad entre el 3 y el 4 de junio, aunque todavía resta ver si esa tendencia se consolida y qué intensidad tendría. Por ahora, el paraguas no hace falta para hoy ni para el fin de semana, pero sí conviene tenerlo a mano de cara al inicio de la nueva semana.