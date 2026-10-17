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¿Cómo estará el clima hoy en Neuquén? El pronóstico para este 17 de octubre de 2026

Hoy en Neuquén se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 19°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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El pronóstico para Neuquén este 17 de octubre de 2026 indica una máxima de 19° y una mínima de . Con vientos de 16 - 35 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Neuquén: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
11°
Viento
Este 9 - 21 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
18°
Viento
Noreste 16 - 33 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
13°
Viento
Noreste 14 - 25 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 16 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 19°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:42
Puesta del sol19:53
Horas de luz13h 11m
Fase lunarCreciente
Iluminación40%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el clima hoy en Neuquén?

Para este 17 de octubre de 2026, el pronóstico en Neuquén indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 06:42 y se pone a las 19:53, dando aproximadamente 13h 11m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 17 de octubre de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 16 - 35 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° Este 10 - 17 km/h 0% Cubierto
02:00 11° Este 11 - 20 km/h 0% Cubierto
03:00 10° Este 11 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 10° Este 11 - 20 km/h 0% Cubierto
05:00 10° Este 10 - 20 km/h 0% Cubierto
06:00 10° Este 10 - 19 km/h 0% Cubierto
07:00 10° Este 10 - 19 km/h 0% Cubierto
08:00 10° Este 9 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 11° Este 9 - 21 km/h 0% Cubierto
10:00 12° 10° Este 11 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 14° 11° Noreste 15 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 16° 12° Noreste 16 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 16° 13° Noreste 14 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 17° 14° Noreste 14 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 18° 14° Noreste 14 - 30 km/h 0% Nubes y claros
16:00 18° 14° Noreste 15 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 18° 14° Noreste 16 - 33 km/h 0% Nubes y claros
18:00 18° 14° Noreste 15 - 33 km/h 0% Nubes y claros
19:00 17° 14° Noreste 11 - 30 km/h 0% Nubes y claros
20:00 15° 13° Noreste 8 - 22 km/h 0% Nubes y claros
21:00 14° 11° Este 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
22:00 13° 10° Noreste 14 - 25 km/h 0% Nubes y claros
23:00 12° Noreste 13 - 26 km/h 0% Nubes y claros
24:00 12° Noreste 11 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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