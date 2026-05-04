Canal 26
Por Canal 26
lunes, 4 de mayo de 2026, 10:00
Villa La Angostura, Neuquén.
Villa La Angostura, Neuquén. Foto: Freepik

Si vivís en Neuquén o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 21°. Con un cielo parcialmente nuboso, la jornada en Neuquén promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 4 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Neuquén

Mañana
Parcialmente nuboso
11°
Viento
Suroeste 6 - 14 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
20°
Viento
Noroeste 15 - 32 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
17°
Viento
Suroeste 8 - 26 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 18 - 36 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 21°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:18
Puesta del sol18:39
Horas de luz10h 21m
Fase lunarMenguante
Iluminación92%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén?

Para este 4 de mayo de 2026, el pronóstico en Neuquén indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 08:18 y se pone a las 18:39, dando aproximadamente 10h 21m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 4 de mayo de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 18 - 36 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Suroeste 12 - 32 km/h 0% Nubes y claros
02:00 12° 12° Suroeste 10 - 23 km/h 0% Nubes y claros
03:00 11° 11° Suroeste 13 - 23 km/h 0% Nubes y claros
04:00 12° 12° Suroeste 15 - 28 km/h 0% Nubes y claros
05:00 11° 11° Suroeste 13 - 28 km/h 0% Nubes y claros
06:00 11° 11° Suroeste 11 - 24 km/h 0% Nubes y claros
07:00 10° 10° Suroeste 10 - 20 km/h 0% Nubes y claros
08:00 10° Suroeste 8 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 11° 11° Suroeste 6 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 13° 13° Noroeste 5 - 17 km/h 0% Nubes y claros
11:00 15° 15° Norte 6 - 19 km/h 0% Nubes y claros
12:00 16° 16° Noroeste 7 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 17° 17° Noroeste 9 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 18° 18° Norte 12 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 19° 19° Norte 13 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 20° 20° Noroeste 14 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 20° 20° Noroeste 15 - 32 km/h 0% Cubierto
18:00 19° 19° Oeste 11 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 18° 18° Oeste 15 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 17° 17° Oeste 18 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 17° 17° Oeste 14 - 33 km/h 0% Cubierto
22:00 17° 17° Suroeste 8 - 26 km/h 0% Cubierto
23:00 15° 15° Sur 2 - 16 km/h 0% Cubierto
24:00 15° 15° Noreste 1 - 5 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.