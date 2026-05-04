Evolución del tiempo en Neuquén: máxima y mínima para hoy, 4 de mayo de 2026
Hoy en Neuquén se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 21°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.
Si vivís en Neuquén o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 21°. Con un cielo parcialmente nuboso, la jornada en Neuquén promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 9° para este 4 de mayo de 2026.
Pronóstico para hoy en Neuquén
Hoy en Neuquén se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 9° y llegará a una máxima de 21°.
Viento: 18 - 36 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.
Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 19°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|08:18
|Puesta del sol
|18:39
|Horas de luz
|10h 21m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|92%
Radar meteorológico – Neuquén
¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén?
Para este 4 de mayo de 2026, el pronóstico en Neuquén indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 9° y una máxima de 21°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?
El sol sale hoy en Neuquén a las 08:18 y se pone a las 18:39, dando aproximadamente 10h 21m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?
El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Neuquén?
El pronóstico para hoy en Neuquén indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?
Para este 4 de mayo de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 18 - 36 km/h.
Ubicación de Neuquén
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|13°
|13°
|Suroeste 12 - 32 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|12°
|12°
|Suroeste 10 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|11°
|11°
|Suroeste 13 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|12°
|12°
|Suroeste 15 - 28 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|11°
|11°
|Suroeste 13 - 28 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|11°
|11°
|Suroeste 11 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|10°
|10°
|Suroeste 10 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|10°
|9°
|Suroeste 8 - 17 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|09:00
|11°
|11°
|Suroeste 6 - 14 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|10:00
|13°
|13°
|Noroeste 5 - 17 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|15°
|15°
|Norte 6 - 19 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|16°
|16°
|Noroeste 7 - 20 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|13:00
|17°
|17°
|Noroeste 9 - 22 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|14:00
|18°
|18°
|Norte 12 - 28 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|15:00
|19°
|19°
|Norte 13 - 29 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|20°
|20°
|Noroeste 14 - 30 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|17:00
|20°
|20°
|Noroeste 15 - 32 km/h
|0%
|Cubierto
|18:00
|19°
|19°
|Oeste 11 - 31 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|18°
|18°
|Oeste 15 - 28 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|20:00
|17°
|17°
|Oeste 18 - 36 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|21:00
|17°
|17°
|Oeste 14 - 33 km/h
|0%
|Cubierto
|22:00
|17°
|17°
|Suroeste 8 - 26 km/h
|0%
|Cubierto
|23:00
|15°
|15°
|Sur 2 - 16 km/h
|0%
|Cubierto
|24:00
|15°
|15°
|Noreste 1 - 5 km/h
|0%
|Cubierto
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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