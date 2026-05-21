Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
jueves, 21 de mayo de 2026, 06:30
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Villa La Angostura
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén? Para este 21 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 15° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará soleado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 21 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Neuquén

Mañana
Soleado
Viento
Este 9 - 16 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
14°
Viento
Noreste 16 - 33 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Este 9 - 17 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 16 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 15°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:33
Puesta del sol18:23
Horas de luz9h 50m
Fase lunarCreciente
Iluminación30%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén?

Para este 21 de mayo de 2026, el pronóstico en Neuquén indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 08:33 y se pone a las 18:23, dando aproximadamente 9h 50m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 21 de mayo de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 16 - 33 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Este 9 - 19 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Este 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Este 10 - 19 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Este 9 - 18 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Este 8 - 16 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Este 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Este 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Este 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
09:00 Este 9 - 16 km/h 0% Soleado
10:00 Este 10 - 19 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Este 10 - 22 km/h 0% Nubes y claros
12:00 10° 10° Este 10 - 24 km/h 0% Nubes y claros
13:00 12° 12° Este 12 - 27 km/h 0% Nubes y claros
14:00 13° 13° Noreste 14 - 31 km/h 0% Nubes y claros
15:00 14° 14° Noreste 15 - 32 km/h 0% Soleado
16:00 14° 14° Noreste 16 - 33 km/h 0% Soleado
17:00 14° 14° Noreste 16 - 33 km/h 0% Soleado
18:00 12° 12° Este 13 - 32 km/h 0% Soleado
19:00 11° 11° Este 11 - 24 km/h 0% Cielo despejado
20:00 10° Este 10 - 20 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Este 10 - 19 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Este 9 - 17 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Este 11 - 19 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Este 11 - 20 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.