Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
martes, 19 de mayo de 2026, 06:30
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Villa La Angostura
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Si vivís en Neuquén o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 17°. Con un cielo soleado, la jornada en Neuquén promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 19 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Neuquén

Mañana
Soleado
Viento
Sureste 9 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
16°
Viento
Sureste 9 - 21 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Sureste 8 - 16 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 11 - 24 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 17°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 2°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:31
Puesta del sol18:25
Horas de luz9h 54m
Fase lunarCreciente
Iluminación11%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén?

Para este 19 de mayo de 2026, el pronóstico en Neuquén indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 08:31 y se pone a las 18:25, dando aproximadamente 9h 54m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 19 de mayo de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 11 - 24 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Oeste 10 - 19 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Oeste 11 - 19 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Oeste 10 - 20 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Oeste 8 - 18 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Suroeste 6 - 15 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Suroeste 5 - 12 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Sur 6 - 12 km/h 0% Cielo despejado
09:00 Sureste 9 - 15 km/h 0% Soleado
10:00 Sureste 10 - 19 km/h 0% Soleado
11:00 10° 10° Sureste 7 - 19 km/h 0% Soleado
12:00 13° 13° Sureste 10 - 22 km/h 0% Soleado
13:00 14° 14° Sureste 10 - 24 km/h 0% Soleado
14:00 15° 15° Sureste 9 - 23 km/h 0% Soleado
15:00 16° 16° Sureste 9 - 22 km/h 0% Soleado
16:00 16° 16° Sureste 9 - 22 km/h 0% Soleado
17:00 16° 16° Sureste 9 - 21 km/h 0% Soleado
18:00 14° 14° Sureste 6 - 19 km/h 0% Soleado
19:00 12° 12° Sureste 8 - 13 km/h 0% Cielo despejado
20:00 11° 11° Sureste 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
21:00 10° 10° Sureste 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Sureste 8 - 16 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Sureste 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Sureste 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.