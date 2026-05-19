¿Conviene salir el finde largo en el AMBA? Foto: NA (Juan Vargas)

La semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) comenzó marcada por un intenso frío polar, el cual brinda mañanas con temperaturas de apenas un dígito, mientras que las tardes no van más allá de los 15 °C. Pese a este panorama adverso, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica una leve mejoría en los próximos días, en especial para quienes buscan realizar actividades al aire libre durante el fin de semana largo del 25 de Mayo.

Baja la temperatura: qué días conviene aprovechar para actividades al aire libre

Si la idea es organizar planes al aire libre este finde XL, el pronóstico deja una conclusión bastante clara: los mejores días serán domingo y lunes, cuando las temperaturas sean más templadas y el cielo se mantenga parcialmente nublado, sin señales de inestabilidad.

Cabe aclarar que sábado también puede ser una buena opción, aunque con un ambiente más fresco y temperaturas más contenidas. En cambio, el viernes todavía muestra un escenario más frío, con máximas de apenas 13 °C.

Frío en Buenos Aires. Foto: NA

De esta manera, el fin de semana largo ofrece una ventana ideal de mejora progresiva: primero condiciones frescas y luego jornadas más agradables, que favorecen salidas, paseos y planes abiertos sin complicaciones climáticas.

Pronóstico extendido: cómo sigue el clima en el AMBA

Miércoles 20 de mayo: mínima de 7 °C y máxima de 15 °C con cielo mayormente nublado.

Jueves 21 de mayo: mínima de 6 °C y máxima de 13 °C con cielo mayormente nublado.

Viernes 22 de mayo: 7 °C de mínima y 13 °C de máxima. El cielo estará parcialmente nublado.

Sábado 23 de mayo: 9 °C de mínima y 15 °C de máxima, con el cielo algo nublado.

Domingo 24 de mayo: 10 °C de mínima y 17 °C de máxima. Cielo parcialmente nublado.

Lunes 25 de mayo: mínima de 12 °C y máxima de 19 °C, con cuelo parcialmente nublado.

Qué pasa después del feriado: ¿sigue el buen clima o vuelve el frío al AMBA?

Tras el fin de semana largo, el clima en el AMBA continuará dentro de un escenario estable, pero con algunos matices. Si bien el lunes 25 de mayo se presenta como el día más agradable, con máximas cercanas a los 19 °C, los días posteriores podrían mostrar un leve descenso térmico, especialmente en las mañanas, manteniendo el patrón otoñal.

Es que el aire fresco no desaparece del todo, sino que se reacomoda, dando lugar a jornadas con temperaturas moderadas, sin extremos ni eventos significativos. Así, después del alivio del feriado, el tiempo seguirá siendo conveniente para actividades al aire libre, aunque con el regreso paulatino de mañanas más frescas, típicas de esta época del año.