Hoy en Neuquén se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 5° y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 17 - 36 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.

Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.

Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 15°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.