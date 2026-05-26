Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
martes, 26 de mayo de 2026, 06:30
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Villa La Angostura
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El pronóstico para Neuquén este 26 de mayo de 2026 indica una máxima de 19° y una mínima de . Con vientos de 17 - 36 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Neuquén

Mañana
Soleado
Viento
Este 10 - 17 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
18°
Viento
Noreste 15 - 34 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
12°
Viento
Este 8 - 15 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 17 - 36 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 19°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:37
Puesta del sol18:20
Horas de luz9h 43m
Fase lunarCreciente
Iluminación80%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén?

Para este 26 de mayo de 2026, el pronóstico en Neuquén indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 08:37 y se pone a las 18:20, dando aproximadamente 9h 43m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 26 de mayo de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 17 - 36 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Este 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Este 6 - 12 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Este 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Este 8 - 14 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Este 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Sureste 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Este 9 - 17 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Este 9 - 17 km/h 0% Cielo despejado
09:00 Este 10 - 17 km/h 0% Soleado
10:00 Este 11 - 20 km/h 0% Soleado
11:00 11° 11° Este 9 - 21 km/h 0% Soleado
12:00 13° 13° Este 10 - 23 km/h 0% Nubes y claros
13:00 15° 15° Noreste 13 - 28 km/h 0% Nubes y claros
14:00 17° 17° Noreste 16 - 34 km/h 0% Nubes y claros
15:00 18° 18° Noreste 17 - 36 km/h 0% Nubes y claros
16:00 18° 18° Noreste 17 - 36 km/h 0% Nubes y claros
17:00 18° 18° Noreste 15 - 34 km/h 0% Nubes y claros
18:00 16° 16° Noreste 10 - 28 km/h 0% Soleado
19:00 14° 14° Noreste 9 - 18 km/h 0% Nubes y claros
20:00 14° 14° Este 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
21:00 13° 13° Este 8 - 16 km/h 0% Nubes y claros
22:00 12° 12° Este 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
23:00 12° 12° Este 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
24:00 11° 11° Este 6 - 14 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.