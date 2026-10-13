comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Temperaturas y lluvias en Neuquén: los datos del clima hoy, 13 de octubre de 2026

Hoy en Neuquén se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 18°. Con una probabilidad de lluvia de 60% (1.2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Villa La Angostura, Neuquén.
Villa La Angostura, Neuquén. Foto: Freepik
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Si vivís en Neuquén o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 18°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en Neuquén promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 10° para este 13 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Neuquén: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
13°
Viento
Noreste 8 - 17 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
18°
Viento
Noreste 14 - 30 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
13°
Viento
Este 7 - 13 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 15 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 1.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 18°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:48
Puesta del sol19:48
Horas de luz13h 0m
Fase lunarCreciente
Iluminación9%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el clima hoy en Neuquén?

Para este 13 de octubre de 2026, el pronóstico en Neuquén indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 06:48 y se pone a las 19:48, dando aproximadamente 13h 0m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 60% 1.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 13 de octubre de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 15 - 33 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Noreste 8 - 17 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
02:00 13° 13° Noreste 8 - 15 km/h 0% Cubierto
03:00 12° 12° Noreste 8 - 15 km/h 0% Cubierto
04:00 12° 12° Noreste 7 - 14 km/h 0% Cubierto
05:00 12° 12° Este 5 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 11° 11° Este 6 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 10° 10° Este 6 - 12 km/h 0% Cubierto
08:00 12° 12° Este 7 - 15 km/h 0% Cubierto
09:00 13° 13° Noreste 8 - 17 km/h 0% Cubierto
10:00 14° 14° Noreste 9 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 16° 16° Noreste 14 - 29 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
12:00 17° 17° Noreste 15 - 32 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
13:00 17° 17° Noreste 15 - 33 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14:00 17° 17° Noreste 15 - 33 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15:00 17° 17° Noreste 14 - 32 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16:00 18° 18° Noreste 14 - 31 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17:00 18° 18° Noreste 14 - 30 km/h 0% Nubes y claros
18:00 18° 18° Noreste 13 - 29 km/h 0% Nubes y claros
19:00 17° 17° Noreste 10 - 26 km/h 0% Nubes y claros
20:00 15° 15° Noreste 8 - 19 km/h 0% Nubes y claros
21:00 14° 14° Noreste 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
22:00 13° 13° Este 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
23:00 13° 13° Este 7 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 12° 12° Este 7 - 14 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Neuquéntiempo en Neuquén hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Se viene un tormentón de 48 horas con nubes grises en Buenos Aires:a qué hora llueve y cuándo sale el sol

    Se viene un tormentón de 48 horas con nubes grises en Buenos Aires: a qué hora llueve y cuándo sale el sol

  2. El Niño no da tregua en el Litoral:evacuaciones y temor por una crecida histórica en Corrientes y Entre Ríos

    El Niño no da tregua en el Litoral: evacuaciones y temor por una crecida histórica en Corrientes y Entre Ríos

  3. Temperaturas y lluvias en Santa Fe:los datos del clima hoy, 13 de octubre de 2026

    Temperaturas y lluvias en Santa Fe: los datos del clima hoy, 13 de octubre de 2026

  4. Temperaturas y lluvias en Santiago del Estero:los datos del clima hoy, 13 de octubre de 2026

    Temperaturas y lluvias en Santiago del Estero: los datos del clima hoy, 13 de octubre de 2026

  5. Alerta en las Cataratas del Iguazú por El Niño:cierran la Garganta del Diablo por 40 días debido al riesgo de crecidas extremas

    Alerta en las Cataratas del Iguazú por El Niño: cierran la Garganta del Diablo por 40 días debido al riesgo de crecidas extremas
Lo último

Publicidad

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Diputados y una semana clave:Presupuesto 2027, Malvinas y Ley de Tierras dominan la agenda

Sesión en la Cámara de Diputados

“Nos vemos pronto en la Argentina”:el mensaje del papa León XIV en la previa de su operación

Con Javier Milei en Estados Unidos, el Gobierno buscará avanzar en los acuerdos con los aliados y definir los próximos pasos en el Congreso

Empezó el traslado de 1.500 presos de Devoto a la nueva cárcel de Marcos Paz:cómo es el megaoperativo

Economía

Marcos Galperin cuestionó al Banco Central por cómo se informa el costo de los préstamos

El fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, participa del 55º Coloquio de IDEA.

Quiebra confirmada:una histórica empresa maderera de Misiones quedó bajo control judicial

Sueldo de empleadas domésticas:cuánto cobran en octubre, noviembre y diciembre de 2026 con los nuevos aumentos salariales

Javier Milei:“Tengo USD 125.000 millones en la billetera para enfrentar una corrida el año que viene”

Internacionales

En Chile buscan voluntarios para vivir gratis a cambio de 5 horas de trabajo por semana:ofrecen 2 días libres y tours sin cargo

Maullín limita al norte con Los Muermos, al este con Puerto Montt y Calbuco, al sur con el canal de Chacao y al oeste con el océano Pacífico.

La inesperada web de la Casa Blanca para homenajear a Cristóbal Colón:“El héroe estadounidense por excelencia”

Sus alas son diferentes y no tiene ventanas:así es JetZero, la nave que se perfila como el futuro de los aviones de pasajeros

Se viene una megaobra en Sudamérica:el país que construirá un túnel mellizo clave para impulsar el comercio con Brasil y Asia