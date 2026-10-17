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¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro? El pronóstico para este 17 de octubre de 2026

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 15°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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Bosque Tallado - Río Negro . Fuente: NA
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El pronóstico para Río Negro este 17 de octubre de 2026 indica una máxima de 15° y una mínima de . Con vientos de 19 - 36 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Río Negro: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
10°
Viento
Este 9 - 20 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
15°
Viento
Noreste 12 - 26 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Noreste 15 - 29 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 19 - 36 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 15°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:20
Puesta del sol19:35
Horas de luz13h 15m
Fase lunarCreciente
Iluminación40%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro?

Para este 17 de octubre de 2026, el pronóstico en Río Negro indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 06:20 y se pone a las 19:35, dando aproximadamente 13h 15m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 17 de octubre de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 19 - 36 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° Este 11 - 13 km/h 0% Cubierto
02:00 10° Este 11 - 9 km/h 0% Cubierto
03:00 Norte 1 - 5 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Noreste 0 - 2 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Sureste 2 - 3 km/h 0% Cubierto
06:00 Este 4 - 7 km/h 0% Cubierto
07:00 Este 7 - 11 km/h 0% Cubierto
08:00 Este 9 - 18 km/h 0% Cubierto
09:00 10° Este 9 - 20 km/h 0% Cubierto
10:00 11° Este 8 - 20 km/h 0% Cubierto
11:00 12° Este 9 - 22 km/h 0% Cubierto
12:00 13° 10° Noreste 9 - 23 km/h 0% Cubierto
13:00 13° 11° Noreste 8 - 23 km/h 0% Cubierto
14:00 14° 11° Noreste 9 - 23 km/h 0% Cubierto
15:00 15° 12° Noreste 9 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 15° 12° Noreste 10 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 15° 11° Noreste 12 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 13° Noreste 17 - 33 km/h 0% Soleado
19:00 11° Noreste 19 - 36 km/h 0% Soleado
20:00 Noreste 18 - 35 km/h 0% Soleado
21:00 Noreste 17 - 31 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Noreste 15 - 29 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Noreste 14 - 26 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Noreste 12 - 24 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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