Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
sábado, 30 de mayo de 2026, 06:30
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Bosque Tallado - Río Negro . Fuente: NA
Bosque Tallado - Río Negro . Fuente: NA

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro? Para este 30 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 16° que se sentirá con más fuerza a las 16h. El día se presentará niebla, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 30 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro

Mañana
Nubes y claros
Viento
Noroeste 9 - 16 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
15°
Viento
Suroeste 4 - 12 km/h
Lluvia
0%
Noche
Neblina
Viento
Sur 4 - 5 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 12 - 23 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 11°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 16°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:25
Puesta del sol17:53
Horas de luz9h 28m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro?

Para este 30 de mayo de 2026, el pronóstico en Río Negro indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 08:25 y se pone a las 17:53, dando aproximadamente 9h 28m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 30 de mayo de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 12 - 23 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Noroeste 12 - 20 km/h 0% Nubes y claros
02:00 10° 10° Noroeste 12 - 21 km/h 0% Nubes y claros
03:00 10° Noroeste 12 - 21 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Noroeste 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Noroeste 11 - 19 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Noroeste 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Noroeste 10 - 17 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Noroeste 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Noroeste 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Noroeste 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
11:00 11° 11° Noroeste 8 - 19 km/h 0% Nubes y claros
12:00 13° 13° Noroeste 10 - 22 km/h 0% Nubes y claros
13:00 14° 14° Noroeste 10 - 23 km/h 0% Nubes y claros
14:00 15° 15° Oeste 8 - 23 km/h 0% Nubes y claros
15:00 15° 15° Oeste 6 - 19 km/h 0% Nubes y claros
16:00 16° 16° Oeste 5 - 15 km/h 0% Nubes y claros
17:00 15° 15° Suroeste 4 - 12 km/h 0% Nubes y claros
18:00 12° 12° Suroeste 4 - 6 km/h 0% Nubes y claros
19:00 11° 11° Sur 4 - 6 km/h 0% Nubes y claros
20:00 10° 10° Suroeste 2 - 5 km/h 0% Nubes y claros
21:00 10° Suroeste 2 - 3 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Sur 4 - 5 km/h 0% Neblina
23:00 Sur 3 - 7 km/h 0% Niebla
24:00 Sur 3 - 7 km/h 0% Niebla

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.