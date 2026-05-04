Canal 26
Por Canal 26
lunes, 4 de mayo de 2026, 10:00
Bosque Tallado - Río Negro . Fuente: NA
Bosque Tallado - Río Negro . Fuente: NA

Si vivís en Río Negro o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 19°. Con un cielo cubierto, la jornada en Río Negro promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 11° para este 4 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro

Mañana
Nubes y claros
12°
Viento
Oeste 20 - 35 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
17°
Viento
Oeste 12 - 31 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
11°
Viento
Noroeste 13 - 22 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 33 - 52 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 19°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:01
Puesta del sol18:15
Horas de luz10h 14m
Fase lunarMenguante
Iluminación92%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro?

Para este 4 de mayo de 2026, el pronóstico en Río Negro indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 08:01 y se pone a las 18:15, dando aproximadamente 10h 14m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 4 de mayo de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 33 - 52 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Noroeste 33 - 52 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 14° 14° Noroeste 30 - 50 km/h 0% Cubierto
03:00 14° 14° Noroeste 31 - 48 km/h 0% Cubierto
04:00 13° 13° Oeste 30 - 44 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 12° 12° Noroeste 22 - 40 km/h 0% Cielo despejado
06:00 11° 11° Noroeste 22 - 38 km/h 0% Cielo despejado
07:00 11° 11° Oeste 21 - 35 km/h 0% Nubes y claros
08:00 11° 11° Oeste 21 - 36 km/h 0% Nubes y claros
09:00 12° 12° Oeste 20 - 35 km/h 0% Nubes y claros
10:00 13° 13° Oeste 18 - 35 km/h 0% Nubes y claros
11:00 15° 15° Oeste 17 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 16° 16° Oeste 17 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 18° 18° Oeste 19 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 18° 18° Oeste 19 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 18° 18° Oeste 18 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 18° 18° Oeste 16 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 17° 17° Oeste 12 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 15° 15° Oeste 16 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 14° 14° Oeste 11 - 30 km/h 0% Cubierto
20:00 13° 13° Noroeste 12 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 12° 12° Noroeste 12 - 21 km/h 0% Nubes y claros
22:00 11° 11° Noroeste 13 - 22 km/h 0% Nubes y claros
23:00 12° 12° Noroeste 18 - 29 km/h 0% Nubes y claros
24:00 13° 13° Oeste 22 - 39 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.