Evolución del tiempo en Río Negro: máxima y mínima para hoy, 4 de mayo de 2026
Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 19°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.
Si vivís en Río Negro o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 19°. Con un cielo cubierto, la jornada en Río Negro promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 11° para este 4 de mayo de 2026.
Pronóstico para hoy en Río Negro
Hoy en Río Negro se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 19°.
Viento: 33 - 52 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.
Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 16°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|08:01
|Puesta del sol
|18:15
|Horas de luz
|10h 14m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|92%
Radar meteorológico – Río Negro
¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro?
Para este 4 de mayo de 2026, el pronóstico en Río Negro indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 19°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?
El sol sale hoy en Río Negro a las 08:01 y se pone a las 18:15, dando aproximadamente 10h 14m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?
El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Río Negro?
El pronóstico para hoy en Río Negro indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?
Para este 4 de mayo de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 33 - 52 km/h.
Ubicación de Río Negro
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|15°
|15°
|Noroeste 33 - 52 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|02:00
|14°
|14°
|Noroeste 30 - 50 km/h
|0%
|Cubierto
|03:00
|14°
|14°
|Noroeste 31 - 48 km/h
|0%
|Cubierto
|04:00
|13°
|13°
|Oeste 30 - 44 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|05:00
|12°
|12°
|Noroeste 22 - 40 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|11°
|11°
|Noroeste 22 - 38 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|11°
|11°
|Oeste 21 - 35 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|11°
|11°
|Oeste 21 - 36 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|12°
|12°
|Oeste 20 - 35 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|13°
|13°
|Oeste 18 - 35 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|15°
|15°
|Oeste 17 - 32 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|12:00
|16°
|16°
|Oeste 17 - 32 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|13:00
|18°
|18°
|Oeste 19 - 37 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|14:00
|18°
|18°
|Oeste 19 - 38 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|15:00
|18°
|18°
|Oeste 18 - 36 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|18°
|18°
|Oeste 16 - 34 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|17:00
|17°
|17°
|Oeste 12 - 31 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|18:00
|15°
|15°
|Oeste 16 - 26 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|14°
|14°
|Oeste 11 - 30 km/h
|0%
|Cubierto
|20:00
|13°
|13°
|Noroeste 12 - 21 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|21:00
|12°
|12°
|Noroeste 12 - 21 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|11°
|11°
|Noroeste 13 - 22 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|12°
|12°
|Noroeste 18 - 29 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|13°
|13°
|Oeste 22 - 39 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
Buenos Aires Clima en
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