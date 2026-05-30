Humedad en Buenos Aires Foto: EFE

La última parte de mayo y el comienzo de junio muestran un escenario muy típico del otoño en el AMBA: humedad alta, poco viento, nubosidad persistente y mañanas con visibilidad reducida. En los informes recientes, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre nieblas en el Litoral y la provincia de Buenos Aires, mientras que distintos análisis meteorológicos coinciden en que el patrón dominante es de atmósfera estable, con aire húmedo acumulado en capas bajas y escasas chances de cambios bruscos en el corto plazo.

Un patrón húmedo y repetitivo empieza a marcar el pulso del AMBA

Lejos de un giro abrupto hacia un frío extremo, lo que se instala sobre la región es una dinámica más monótona: cielos variables a mayormente nublados, neblinas al amanecer y una sensación térmica fresca sostenida por la humedad. Meteorólogos y pronosticadores vienen señalando que la combinación entre vientos débiles, estabilidad atmosférica y humedad elevada favorece jornadas muy parecidas entre sí, con mañanas opacas y tardes que apenas logran mostrar algo de claridad.

Lluvia en Buenos Aires Foto: EFE

Ese combo genera un clima que no necesariamente se traduce en tormentas fuertes, pero sí en una percepción persistente de tiempo “pesado” para la época. En términos prácticos, esto significa que el cielo puede pasar varios días sin despejarse del todo, con largos tramos de nubosidad baja y una amplitud térmica acotada. El propio SMN explica que sus pronósticos semanales abarcan ventanas de 1 a 7 días y de 8 a 14 días, con actualizaciones diarias, una herramienta clave para seguir este tipo de configuraciones prolongadas.

Por qué aparecen la niebla y las neblinas justo en este momento

La explicación está en una fórmula conocida: aire húmedo cerca del suelo + poco movimiento del viento + temperaturas bajas durante la madrugada. Con ese escenario, la humedad se condensa y aparecen bancos de niebla o neblinas que pueden extenderse durante varias horas, sobre todo en accesos, rutas y zonas suburbanas. En estos días, tanto el SMN como medios especializados remarcaron que esa situación se intensifica durante la noche, la mañana temprana e incluso vuelve a repetirse hacia el final del día.

No se trata solamente de una cuestión estética en el paisaje urbano. Cuando la visibilidad cae, cambian también las condiciones de circulación y el ritmo cotidiano. De hecho, en notas recientes sobre este episodio, se mencionaron demoras y complicaciones en rutas, accesos y aeropuertos, justamente por la persistencia de la niebla sobre zonas densamente transitadas del centro y este del país.

Qué temperaturas se esperan y por qué no se siente un alivio real

Aunque el frío más intenso de los días anteriores comenzó a ceder, el ambiente no se vuelve templado de inmediato. El pronóstico para el AMBA sigue mostrando mínimas en torno de los 10 a 13 grados y máximas que se mueven entre 16 y 18 grados, con tardes algo más tolerables, pero todavía dominadas por nubosidad y humedad ambiental. Esa mezcla hace que muchas veces la jornada parezca más fría de lo que indica el termómetro.

En otras palabras: no hay un descenso polar violento, pero tampoco un cambio que permita hablar de días plenamente agradables. El tiempo se mantiene estable, fresco y húmedo, con pocas diferencias entre la madrugada y la tarde respecto de otras semanas más secas. La nubosidad baja limita el calentamiento diurno y frena la recuperación térmica, por eso el alivio aparece solo de forma parcial y momentánea.

El mayor impacto puede sentirse en la visibilidad y en la rutina diaria

Cuando se combinan niebla, humedad alta y cielo cubierto, el principal problema no suele ser una tormenta severa, sino la alteración de la rutina. Manejar temprano, entrar a la ciudad, moverse por autopistas o incluso esperar vuelos puede volverse más complejo. El SMN recuerda en su sistema oficial que las advertencias y alertas meteorológicas se emiten justamente para anticipar fenómenos capaces de complicar actividades cotidianas y permitir que la población tome precauciones a tiempo.

Niebla en Buenos Aires. Foto: NA

Por eso, frente a este tipo de jornadas, la recomendación es clara: seguir el pronóstico actualizado, prestar atención a los reportes oficiales y moderar expectativas respecto de mejoras rápidas. El escenario actual no apunta a un evento extremo aislado, sino a varios días con rasgos similares, donde la humedad y la nubosidad baja pueden seguir siendo protagonistas.

Cuándo podría cambiar el tiempo en Buenos Aires

Los análisis más recientes sugieren una mejora gradual, no brusca. Hacia el cierre de semana y el fin de semana podrían aparecer más momentos de sol y una reducción lenta de la nubosidad baja, algo que ayudaría a mejorar las tardes y a reducir la frecuencia de neblinas matinales. Aun así, el cambio no se perfila como rotundo: el patrón húmedo todavía conserva fuerza y puede continuar dejando mañanas grises en varios sectores del AMBA.

En síntesis, lo que viene para Buenos Aires no parece ser un episodio breve, sino una racha de días con cielo opaco, mucha humedad y visibilidad cambiante. Más que un evento espectacular, se trata de un tipo de tiempo que se instala, condiciona la rutina y obliga a mirar el pronóstico día por día. Y en un contexto así, la clave no pasa por el dramatismo, sino por entender que la estabilidad atmosférica también puede convertirse en noticia cuando se sostiene durante varios días consecutivos.