En el sur de Argentina, un rincón mágico de la Patagonia atrae a miles de turistas cada año. Foto: Unsplash.

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro? Para este 21 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 14° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 16h. El día se presentará cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 7° para este 21 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro

Mañana Nubes y claros 8° Viento Noroeste 8 - 12 km/h Lluvia 0% Tarde Cubierto 13° Viento Noroeste 8 - 23 km/h Lluvia 0% Noche Cielo despejado 9° Viento Norte 12 - 20 km/h Lluvia 0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 7° y llegará a una máxima de 14°. Viento: 14 - 29 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.

Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 9°.

Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 14°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 14° Mínima: 7° Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares Salida del sol 08:17 Puesta del sol 17:58 Horas de luz 9h 41m Fase lunar Creciente Iluminación 30%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro? Para este 21 de mayo de 2026, el pronóstico en Río Negro indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 7° y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro? El sol sale hoy en Río Negro a las 08:17 y se pone a las 17:58, dando aproximadamente 9h 41m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro? El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro? El pronóstico para hoy en Río Negro indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro? Para este 21 de mayo de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 14 - 29 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición 01:00 9° 8° Noroeste 6 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso 02:00 9° 8° Noroeste 6 - 10 km/h 0% Cubierto 03:00 9° 8° Noroeste 6 - 11 km/h 0% Cubierto 04:00 9° 8° Noroeste 7 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso 05:00 8° 7° Noroeste 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros 06:00 8° 7° Noroeste 8 - 13 km/h 0% Nubes y claros 07:00 7° 7° Noroeste 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros 08:00 7° 6° Noroeste 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros 09:00 8° 7° Noroeste 8 - 12 km/h 0% Nubes y claros 10:00 9° 8° Noroeste 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros 11:00 11° 11° Noroeste 8 - 18 km/h 0% Nubes y claros 12:00 13° 13° Noroeste 11 - 23 km/h 0% Nubes y claros 13:00 13° 13° Noroeste 12 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso 14:00 13° 13° Noroeste 13 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso 15:00 14° 14° Noroeste 14 - 29 km/h 0% Nubes y claros 16:00 14° 14° Noroeste 11 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso 17:00 13° 13° Noroeste 8 - 23 km/h 0% Cubierto 18:00 12° 12° Norte 8 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso 19:00 11° 11° Norte 10 - 17 km/h 0% Nubes y claros 20:00 10° 8° Norte 12 - 20 km/h 0% Cielo despejado 21:00 9° 8° Norte 11 - 20 km/h 0% Cielo despejado 22:00 9° 7° Norte 12 - 20 km/h 0% Cielo despejado 23:00 8° 6° Norte 13 - 22 km/h 0% Cielo despejado 24:00 8° 6° Norte 13 - 22 km/h 0% Cielo despejado