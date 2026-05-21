Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
jueves, 21 de mayo de 2026, 06:30
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En el sur de Argentina, un rincón mágico de la Patagonia atrae a miles de turistas cada año. Foto: Unsplash.
En el sur de Argentina, un rincón mágico de la Patagonia atrae a miles de turistas cada año. Foto: Unsplash.

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro? Para este 21 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 14° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 16h. El día se presentará cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 21 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro

Mañana
Nubes y claros
Viento
Noroeste 8 - 12 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
13°
Viento
Noroeste 8 - 23 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Norte 12 - 20 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 14 - 29 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 14°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:17
Puesta del sol17:58
Horas de luz9h 41m
Fase lunarCreciente
Iluminación30%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro?

Para este 21 de mayo de 2026, el pronóstico en Río Negro indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 08:17 y se pone a las 17:58, dando aproximadamente 9h 41m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 21 de mayo de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 14 - 29 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 6 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Noroeste 6 - 10 km/h 0% Cubierto
03:00 Noroeste 6 - 11 km/h 0% Cubierto
04:00 Noroeste 7 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Noroeste 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Noroeste 8 - 13 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Noroeste 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Noroeste 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Noroeste 8 - 12 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Noroeste 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
11:00 11° 11° Noroeste 8 - 18 km/h 0% Nubes y claros
12:00 13° 13° Noroeste 11 - 23 km/h 0% Nubes y claros
13:00 13° 13° Noroeste 12 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 13° 13° Noroeste 13 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 14° 14° Noroeste 14 - 29 km/h 0% Nubes y claros
16:00 14° 14° Noroeste 11 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 13° 13° Noroeste 8 - 23 km/h 0% Cubierto
18:00 12° 12° Norte 8 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 11° 11° Norte 10 - 17 km/h 0% Nubes y claros
20:00 10° Norte 12 - 20 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Norte 11 - 20 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Norte 12 - 20 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Norte 13 - 22 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Norte 13 - 22 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.