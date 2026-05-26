Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
martes, 26 de mayo de 2026, 06:30
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Bosque Tallado - Río Negro . Fuente: NA
Bosque Tallado - Río Negro . Fuente: NA

El pronóstico para Río Negro este 26 de mayo de 2026 indica una máxima de 17° y una mínima de . Con vientos de 15 - 28 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Río Negro

Mañana
Nubes y claros
Viento
Norte 7 - 11 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
15°
Viento
Norte 11 - 26 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Noreste 14 - 24 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 15 - 28 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 17°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:22
Puesta del sol17:55
Horas de luz9h 33m
Fase lunarCreciente
Iluminación80%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro?

Para este 26 de mayo de 2026, el pronóstico en Río Negro indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 08:22 y se pone a las 17:55, dando aproximadamente 9h 33m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 26 de mayo de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 15 - 28 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 1 - 2 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Norte 1 - 3 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Norte 3 - 5 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Norte 5 - 7 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Norte 6 - 8 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Norte 6 - 10 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Norte 6 - 10 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Norte 6 - 9 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Norte 7 - 11 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Norte 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
11:00 10° Norte 9 - 18 km/h 0% Nubes y claros
12:00 13° 13° Norte 8 - 19 km/h 0% Soleado
13:00 15° 15° Norte 11 - 23 km/h 0% Soleado
14:00 16° 16° Norte 13 - 26 km/h 0% Soleado
15:00 17° 17° Norte 14 - 28 km/h 0% Soleado
16:00 17° 17° Norte 14 - 28 km/h 0% Soleado
17:00 15° 15° Norte 11 - 26 km/h 0% Nubes y claros
18:00 13° 13° Norte 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
19:00 11° 11° Noreste 12 - 20 km/h 0% Nubes y claros
20:00 11° 11° Noreste 13 - 21 km/h 0% Nubes y claros
21:00 10° Noreste 13 - 22 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Noreste 14 - 24 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Norte 15 - 26 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Norte 15 - 26 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.