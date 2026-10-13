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Temperaturas y lluvias en Río Negro: los datos del clima hoy, 13 de octubre de 2026

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 18°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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Puerto Blest, en Río Negro. Foto: Unsplash.
En el sur de Argentina, un rincón mágico de la Patagonia atrae a miles de turistas cada año. Foto: Unsplash.
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Si vivís en Río Negro o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 18°. Con un cielo parcialmente nuboso, el clima en Río Negro promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 13 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
13°
Viento
Noreste 13 - 28 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
17°
Viento
Noreste 14 - 29 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
10°
Viento
Noreste 14 - 27 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 19 - 34 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 18°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:26
Puesta del sol19:30
Horas de luz13h 4m
Fase lunarCreciente
Iluminación9%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro?

Para este 13 de octubre de 2026, el pronóstico en Río Negro indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 06:26 y se pone a las 19:30, dando aproximadamente 13h 4m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 13 de octubre de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 19 - 34 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noreste 14 - 26 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Noreste 13 - 23 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Noreste 12 - 21 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Noreste 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Noreste 10 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Noreste 11 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Noreste 12 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 11° 11° Noreste 13 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 13° 13° Noreste 13 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 14° 14° Noreste 12 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 16° 16° Noreste 12 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 17° 17° Noreste 12 - 27 km/h 0% Cubierto
13:00 17° 17° Noreste 11 - 27 km/h 0% Cubierto
14:00 17° 17° Noreste 12 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 18° 18° Noreste 13 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 17° 17° Noreste 13 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 17° 17° Noreste 14 - 29 km/h 0% Cubierto
18:00 16° 16° Noreste 17 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 14° 14° Noreste 19 - 34 km/h 0% Soleado
20:00 12° 12° Noreste 17 - 34 km/h 0% Cielo despejado
21:00 11° 11° Noreste 16 - 29 km/h 0% Cielo despejado
22:00 10° Noreste 14 - 27 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Noreste 13 - 25 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Noreste 12 - 22 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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