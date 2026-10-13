Temperaturas y lluvias en Río Negro: los datos del clima hoy, 13 de octubre de 2026

Si vivís en Río Negro o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 18°. Con un cielo parcialmente nuboso, el clima en Río Negro promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 8° para este 13 de octubre de 2026.
Pronóstico para hoy en Río Negro: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Río Negro se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 8° y llegará a una máxima de 18°.
Viento: 19 - 34 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.
Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 15°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|06:26
|Puesta del sol
|19:30
|Horas de luz
|13h 4m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|9%
Radar meteorológico – Río Negro
¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro?
Para este 13 de octubre de 2026, el pronóstico en Río Negro indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 8° y una máxima de 18°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?
El sol sale hoy en Río Negro a las 06:26 y se pone a las 19:30, dando aproximadamente 13h 4m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?
El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Río Negro?
El pronóstico para hoy en Río Negro indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?
Para este 13 de octubre de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 19 - 34 km/h.
Ubicación de Río Negro
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|9°
|7°
|Noreste 14 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|9°
|7°
|Noreste 13 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|9°
|7°
|Noreste 12 - 21 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|9°
|7°
|Noreste 11 - 21 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|8°
|7°
|Noreste 10 - 18 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|06:00
|9°
|7°
|Noreste 11 - 19 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|07:00
|9°
|8°
|Noreste 12 - 20 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|08:00
|11°
|11°
|Noreste 13 - 25 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|09:00
|13°
|13°
|Noreste 13 - 28 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|10:00
|14°
|14°
|Noreste 12 - 27 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|11:00
|16°
|16°
|Noreste 12 - 28 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|12:00
|17°
|17°
|Noreste 12 - 27 km/h
|0%
|Cubierto
|13:00
|17°
|17°
|Noreste 11 - 27 km/h
|0%
|Cubierto
|14:00
|17°
|17°
|Noreste 12 - 26 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|15:00
|18°
|18°
|Noreste 13 - 29 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|17°
|17°
|Noreste 13 - 29 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|17:00
|17°
|17°
|Noreste 14 - 29 km/h
|0%
|Cubierto
|18:00
|16°
|16°
|Noreste 17 - 32 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|14°
|14°
|Noreste 19 - 34 km/h
|0%
|Soleado
|20:00
|12°
|12°
|Noreste 17 - 34 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|11°
|11°
|Noreste 16 - 29 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|10°
|8°
|Noreste 14 - 27 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|9°
|8°
|Noreste 13 - 25 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|9°
|8°
|Noreste 12 - 22 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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